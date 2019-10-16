وهل جانب القاضي الرحماني الصواب ؟

Mercredi 16 Octobre 2019
أبو مــــــــازن
قناة الحوار تزبد و ترعد و تهدد ثم تتوعد و تهرع الى القضاء وان كان لها الحق في ذلك لكنّ السؤال هل أجرم القاضي الرحماني في حقّها؟
ماذا قال هذا القاضي الذي ملّ كما ملّ الشعب هرطقة هذه القناة و ترذيلها للسياسة و للشعب الكريم في كل موعد انتخابي. لم يكن مجمل حديثه متجنّيا على القناة أو ناشرا للبهتان كما تفعل القناة ذاتها طوال أيام السنة حيث تبثّ الفتة في البيت فتفسدت حاله وفي المجتمع فتعمّق مفاهيم الرداءة في أذهان الناس و عند الساسة فتجعل بينهم جروحا لا تندمل، لا سيّما وهي التي تبحث دوما عن الاثارة و الأوديت مهما كان الثمن.
لقد تساءل القاضي الرحماني عن تمسّك هذه القناة وبالتحديد خطّها التحريري بخطاب الفتنة و اثارة كلّ ما يفرّق الناس، ففي منابرها تناولوا تقسيم التوانسة شمال-جنوب و حداثي- محافظ أو متزمت و مع مقدميها طرحت مواضيع الزطلة و الام العزباء ومساواة الارث والحرية الجنسية وغيرها من المواضيع التي لن تخرجنا من الضائقة الاقتصادية بل قد نزداد ضائقات أخرى اجتماعية وسياسية. أضف الى ذلك كمّ المنتحلين لصفتي المحلل و الكروكينار التي تأتي بهما من كلّ حدب وصوب فيعمّقون الفتنة أي كان الموضوع و يفتحون باب الفوضى.
نعم سندفع الثمن غالبا حين تبحث هذه القناة المفتّنة عن الشاذ من الأخبار وتنشره وان لم تجده فهي تبتدعه للفتنة لأيّام وإن ظهر بهتانه فهي لا تعتذر ولا تمكّن المتضرر من حق الرد أو التعليق.
شكرا للقاضي المحترم الذي عبّر عن ما يؤرق فئة هامة من الشعب التونسي التي لاكت ما تصنعه هذه القناة لسنين ثم اكتشفت أنها متلفة لجذورها التي تربطها بهذه الأرض.
قناة الحوار تزبد و ترعد و تهدد ثم تتوعد و تهرع الى القضاء وان كان لها الحق في ذلك لكنّ السؤال هل أجرم القاضي الرحماني في حقّها؟
ماذا قال هذا القاضي الذي ملّ كما ملّ الشعب هرطقة هذه القناة و ترذيلها للسياسة و للشعب الكريم في كل موعد انتخابي. لم يكن مجمل حديثه متجنّيا على القناة أو ناشرا للبهتان كما تفعل القناة ذاتها طوال أيام السنة حيث تبثّ الفتة في البيت فتفسدت حاله وفي المجتمع فتعمّق مفاهيم الرداءة في أذهان الناس و عند الساسة فتجعل بينهم جروحا لا تندمل، لا سيّما وهي التي تبحث دوما عن الاثارة و الأوديت مهما كان الثمن.
لقد تساءل القاضي الرحماني عن تمسّك هذه القناة وبالتحديد خطّها التحريري بخطاب الفتنة و اثارة كلّ ما يفرّق الناس، ففي منابرها تناولوا تقسيم التوانسة شمال-جنوب و حداثي- محافظ أو متزمت و مع مقدميها طرحت مواضيع الزطلة و الام العزباء ومساواة الارث والحرية الجنسية وغيرها من المواضيع التي لن تخرجنا من الضائقة الاقتصادية بل قد نزداد ضائقات أخرى اجتماعية وسياسية. أضف الى ذلك كمّ المنتحلين لصفتي المحلل و الكروكينار التي تأتي بهما من كلّ حدب وصوب فيعمّقون الفتنة أي كان الموضوع و يفتحون باب الفوضى.
نعم سندفع الثمن غالبا حين تبحث هذه القناة المفتّنة عن الشاذ من الأخبار وتنشره وان لم تجده فهي تبتدعه للفتنة لأيّام وإن ظهر بهتانه فهي لا تعتذر ولا تمكّن المتضرر من حق الرد أو التعليق.
شكرا للقاضي المحترم الذي عبّر عن ما يؤرق فئة هامة من الشعب التونسي التي لاكت ما تصنعه هذه القناة لسنين ثم اكتشفت أنها متلفة لجذورها التي تربطها بهذه الأرض.
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Par:BABANETTOO (France )
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