مايك بنس يصرح بأن ترامب طلب من أردوغان ''وضع حد لغزو سوريا''

Mardi 15 Octobre 2019
فرانس 24 - أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن رئيس بلادهدونالد ترامب طلب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية الاثنين "وضع حد لغزو" سوريا وإعلان "وقف فوري لإطلاق النار".
وقال بنس للصحافيين في البيت الأبيض إن ترامب طلب أيضا من أردوغان الدخول في "مفاوضات مع القوات الكردية في سوريا"، مشيرا إلى أن "الرئيس ترامب كان حازما جدا مع الرئيس أردوغان اليوم".
وأضاف نائب الرئيس الأميركي أنه سيتوجه إلى تركيا قريبا بطلب من ترامب للتباحث حول الملف السوري.
وفقا لنائب الرئيس الأميركي، فإن أردوغان قد تعهد لترامب "بألا يكون هناك أي هجوم على مدينة كوباني".
وأتى تصريح بنس بعيد إعلان وزارة الخزانة الأميركية أن الرئيس ترامب فرض عقوبات على تركيا تشمل حتى الآن وزارتين وثلاثة وزراء، وذلك بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فورا هجومها" العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرق سوريا.
وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات شملت وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكي، كما باتت أموالهم في الولايات المتحدة، إن وجدت، مجمدة.
وفرضت هذه العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقعه ترامب وأجاز فيه أيضا فرض عقوبات على عدد كبير جدا من المسؤولين الأتراك المتورطين بأعمال تعرّض المدنيين للخطر أو تزعزع الاستقرار في شمال شرق سوريا.
وأتى تصريح بنس أيضا بعيد إصدار وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بيانا أدان فيه بشدة الهجوم العسكري التركي "غير المقبول" والذي أسفر عن "إطلاق سراح العديد من المعتقلين الخطرين" المنتمين إلى تنظيم الدولة مشيرا إلى أن واشنطن ستطلب من حلف شمال الأطلسي اتخاذ "إجراءات" ضد تركيا بسبب "تقويضها" المهمة الدولية لمكافحة التنظيم الجهادي.
وسارعت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي إلى انتقاد إجراءات الإدارة الأمريكية.
وقالت بيلوسي في بيان إن "الرئيس ترامب أطلق العنان للفوضى وانعدام الأمن في سوريا، وإعلانه عن مجموعة من العقوبات ضد تركيا لا يكفي لعكس مسار هذه الكارثة الإنسانية".
فرانس24/أ ف ب
وقال بنس للصحافيين في البيت الأبيض إن ترامب طلب أيضا من أردوغان الدخول في "مفاوضات مع القوات الكردية في سوريا"، مشيرا إلى أن "الرئيس ترامب كان حازما جدا مع الرئيس أردوغان اليوم".
وأضاف نائب الرئيس الأميركي أنه سيتوجه إلى تركيا قريبا بطلب من ترامب للتباحث حول الملف السوري.
وفقا لنائب الرئيس الأميركي، فإن أردوغان قد تعهد لترامب "بألا يكون هناك أي هجوم على مدينة كوباني".
وأتى تصريح بنس بعيد إعلان وزارة الخزانة الأميركية أن الرئيس ترامب فرض عقوبات على تركيا تشمل حتى الآن وزارتين وثلاثة وزراء، وذلك بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فورا هجومها" العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرق سوريا.
وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات شملت وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكي، كما باتت أموالهم في الولايات المتحدة، إن وجدت، مجمدة.
وفرضت هذه العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقعه ترامب وأجاز فيه أيضا فرض عقوبات على عدد كبير جدا من المسؤولين الأتراك المتورطين بأعمال تعرّض المدنيين للخطر أو تزعزع الاستقرار في شمال شرق سوريا.
وأتى تصريح بنس أيضا بعيد إصدار وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بيانا أدان فيه بشدة الهجوم العسكري التركي "غير المقبول" والذي أسفر عن "إطلاق سراح العديد من المعتقلين الخطرين" المنتمين إلى تنظيم الدولة مشيرا إلى أن واشنطن ستطلب من حلف شمال الأطلسي اتخاذ "إجراءات" ضد تركيا بسبب "تقويضها" المهمة الدولية لمكافحة التنظيم الجهادي.
وسارعت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي إلى انتقاد إجراءات الإدارة الأمريكية.
وقالت بيلوسي في بيان إن "الرئيس ترامب أطلق العنان للفوضى وانعدام الأمن في سوريا، وإعلانه عن مجموعة من العقوبات ضد تركيا لا يكفي لعكس مسار هذه الكارثة الإنسانية".
فرانس24/أ ف ب
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Par:mandhouj (France )
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