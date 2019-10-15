تراجع أسعار النفط لليوم الثاني مع استمرار ضبابية اتفاق التجارة

Mardi 15 Octobre 2019
الأناضول - تراجعت عقود النفط الآجلة في تعاملات الثلاثاء، ولليوم الثاني على التوالي، مع استمرار الضبابية التي تحيط بالمباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
والجمعة الماضي، اتفقت الولايات المتحدة والصين، شفهيا، على المرحلة الأولى من اتفاق للتجارة، تشمل المشتريات الزراعية والعملة، وبعض جوانب حماية الملكية الفكرية.
لكن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، قال الإثنين، إن ترامب لم يتخذ قرارا بشأن الرسوم التي من المزمع أن يبدأ سريانها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وبحلول الساعة (6:00 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر/ كانون أول بنسبة 0.78 بالمئة أو 46 سنتا إلى 58.89 دولارا للبرميل.
وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم نوفمبر/ تشرين ثاني، بنسبة 0.67 بالمئة أو 36 سنتا إلى 53.23 دولارا للبرميل.
وتتأثر عقود النفط بالتوترات التجارية القائمة، بين بكين المصنفة كأكبر مستورد للخام في العالم بمتوسط 9.5 ملايين برميل يوميا، وواشنطن أكبر مستهلك له بمتوسط 19 مليونا.
والجمعة الماضي، اتفقت الولايات المتحدة والصين، شفهيا، على المرحلة الأولى من اتفاق للتجارة، تشمل المشتريات الزراعية والعملة، وبعض جوانب حماية الملكية الفكرية.
لكن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، قال الإثنين، إن ترامب لم يتخذ قرارا بشأن الرسوم التي من المزمع أن يبدأ سريانها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وبحلول الساعة (6:00 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر/ كانون أول بنسبة 0.78 بالمئة أو 46 سنتا إلى 58.89 دولارا للبرميل.
وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم نوفمبر/ تشرين ثاني، بنسبة 0.67 بالمئة أو 36 سنتا إلى 53.23 دولارا للبرميل.
وتتأثر عقود النفط بالتوترات التجارية القائمة، بين بكين المصنفة كأكبر مستورد للخام في العالم بمتوسط 9.5 ملايين برميل يوميا، وواشنطن أكبر مستهلك له بمتوسط 19 مليونا.
En continu
- Hier 22:59 عـــــــــــــــار يـــا فرنسا..
- Hier 22:46 منعرج وصفحة جديدة في تاريخ تونس
- Hier 20:27 أمير قطر يجري اتصالا بالرئيس التونسي المنتخب
- Hier 19:32 قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
- Hier 19:05 تقلبات جوية مرتقبة غدا الثلاثاء
- Hier 13:44 صور بألف معنى
- Hier 13:00 سي قيس عندك بحريّة يا ريّس ..!
- Hier 11:43 رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
- Hier 11:42 الشعب يقود ثورة الصندوق
- Hier 11:42 قفصة: النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية
- Hier 11:39 همسات من الخلف، إلى سيف الدين مخلوف!!!.
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:11
|17:45
|15:16
|12:12
|06:26
|05:00
|
23°
|29°
|% 68
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|29°-20
|24°-19
|26°-18
|27°-20
|28°-19
Follow @babnet_Tunisie
(217 982) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(202 818) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(186 222) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 480) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(126 303) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(121 645) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 512) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 88 768) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 85 970) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 83 110) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 75 786) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 74 437) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 67 323) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 332) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 65 442) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 140) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 194) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 984) خطير جدا.. C'est très grave
( 56 582) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 56 447) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
Par:mandhouj (France )
Sur:منعرج وصفحة جديدة في تاريخ تونس