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تراجع أسعار النفط لليوم الثاني مع استمرار ضبابية اتفاق التجارة

Mardi 15 Octobre 2019

Mardi 15 Octobre 2019
الأناضول - تراجعت عقود النفط الآجلة في تعاملات الثلاثاء، ولليوم الثاني على التوالي، مع استمرار الضبابية التي تحيط بالمباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

والجمعة الماضي، اتفقت الولايات المتحدة والصين، شفهيا، على المرحلة الأولى من اتفاق للتجارة، تشمل المشتريات الزراعية والعملة، وبعض جوانب حماية الملكية الفكرية.


لكن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، قال الإثنين، إن ترامب لم يتخذ قرارا بشأن الرسوم التي من المزمع أن يبدأ سريانها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وبحلول الساعة (6:00 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر/ كانون أول بنسبة 0.78 بالمئة أو 46 سنتا إلى 58.89 دولارا للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم نوفمبر/ تشرين ثاني، بنسبة 0.67 بالمئة أو 36 سنتا إلى 53.23 دولارا للبرميل.

وتتأثر عقود النفط بالتوترات التجارية القائمة، بين بكين المصنفة كأكبر مستورد للخام في العالم بمتوسط 9.5 ملايين برميل يوميا، وواشنطن أكبر مستهلك له بمتوسط 19 مليونا.

  
  
     
  
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