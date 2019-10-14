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الشعب يقود ثورة الصندوق

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
بقلم الأستاذ بولبابه سالم

نتائج الانتخابات الرئاسية كانت أشبه بالاستفتاء بسبب النسبة المرتفعة التي تحصل عليها استاذ القانون الدستوري قيس سعيد (77% ) ، كما كانت نسبة المشاركة لافتة حيث قاربت 60% .


هذه الأرقام كافية لتؤكد ان الشعب التونسي حسم خياره و اعطى تفويضا شعبيا للمرشح الرئاسي قيس سعيد ،، رجل جاء من خارج دوائر السياسة و الأحزاب و لم يكن في حاجة الى حملة انتخابية او صور دعائية في الشوارع .

دخل قيس سعيد قلوب الناس بتواضعه و استقامته وهي قيم غابت عن ممارسات بعض النخب السياسية الغارقة في الفساد و الانتهازية الرخيصة و السياحة الحزبية حتى أن هذا الرجل رفض منحة التمويل العمومي وهي حقه و تعهد بمقاومة الفساد و بسط سلطة القانون و مجتمع القانون .

كانت هبّة شعبية نحو مراكز الاقتراع و ثورة ضمن الشرعية و داخل الصندوق الانتخابي عندما نرى ان 91% ممن سنهم بين 18 و 25 سنة انتخبوا قيس سعيد ، و أن 86 %من الذين انتخبوه لهم مستوى جامعي ، و أن الشباب الذي قاد الثورة نفر السياسة و غاب عن المواعيد الانتخابية بعد خيانة الطبقة السياسية التقليدية لأهداف ثورة الحرية و الكرامة ووجدوا فيه أملا لاستعادة التطلع نحو المستقبل بتفاؤل.
3 مليون تونسي انتخبوا قيس سعيد فكانت حركة تصحيحية لمسار انحرف عن اهدافه ،، و من الطريف ان قيس سعيد جمع حوله المستقلين و الاسلاميين و اليساريين و العلمانيين و القوميين .

قد يكون الأمر أيضا على علاقة بمنافسه الذي تلاحقه تهم فساد و تبييض أموال و ارتباطات مشبوعة مع الخارج ،، لكن المناظرة التلفزية كشفت الهوة السحيقة بين قيس سعيد و نبيل القروي و جعلت التونسيين يحسمون خيارهم .

سيدخل قيس سعيد قصر قرطاج بتفويض شعبي كاسح وهو ما سيساعده على جمع مختلف الفرقاء السياسيين و يكون اداة وصل بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية لتشكيل حكومة جديدة وفق برنامج اقتصادي و اجتماعي واضح لمعالجة الملفات الحارقة التي تعيشها البلاد ، و من المنتظر ان ينخرط الجميع في محاربة الفساد وهي رسالة الشعب التونسي في الانتخابات الاخيرة.

كاتب و محلل سياسي

  
  
     
  
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