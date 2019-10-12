أبو الغيط عرّاب الدم السيساوي، يعرض المساعدة على نبيل بوفون!!!!!!!

Samedi 12 Octobre 2019
نصرالدين السويلمي
ابو الغيط يقدم التحية الى نبيل بوفون و يؤكد استعداد الجامعة العربية لمساندة الشعب التونسي في استكمال مسيرته السياسية.
تو معناها مندوب محمد بن زايد ومحمد بن سلمان وعبد الفتاح السيسي وحمد بن عيسى، يقودهم عرّاب الانقلابات والدم أبو الغيط، باش يساعدوا تونس في مسيرتها وثورتها واستكمال انتقالها الديمقراطي!!! هــــي! وعلاش ما ساعدوش الدول العربية الأخرى في "استبداء" مسيرتهم قبل ما يساعدوا تونس في استكمالها؟! علاش ما ساعدوش مصر؟ يا سيدي ما يسعادوهاش باش ترجّع الديمقراطية، فقط باش تطلق سراح عشرات الآلاف من أنصار الديمقراطية !!! والا قصدهم يحبوا يساعدونا باش نولوا كي مصر ونبيعوا قرقة وجربة، ونولوا كي اليمن ونبيعوا رادس وحلق الواد لمواني دبي !!!
يا جماعة صفقة القرن! راهي البغي يمكن نفهموها كيف تحب تبدل ساعة بساعة اخرى وتخرج من وكرها تمشي للملهى باش تحاضر على معشر الراقصين والراقصات، تمشي للطبرنة باش تحاضر على معشر الساكرين والساكرات.. يــــاسيد تمشي للمقهى...أما تخرج البغي من وكرها، تمشي للجامع.. تطلع للمنبر.. تشد المصدح وتبدأ تخطب في المصلين، وتزيد تختار عنوان الخطبة "دور المرأة المسلمة في المجتمع المكي" هنا معادش اسمها جامعة بغي، هنا تولي أسماء أخرى، مصطلحات أخرى، في قواميس اخرى تقدر تعبر عليه ناس اخرى، تعرف بارشا دومانات اخرى..
ابو الغيط يقدم التحية الى نبيل بوفون و يؤكد استعداد الجامعة العربية لمساندة الشعب التونسي في استكمال مسيرته السياسية.
تو معناها مندوب محمد بن زايد ومحمد بن سلمان وعبد الفتاح السيسي وحمد بن عيسى، يقودهم عرّاب الانقلابات والدم أبو الغيط، باش يساعدوا تونس في مسيرتها وثورتها واستكمال انتقالها الديمقراطي!!! هــــي! وعلاش ما ساعدوش الدول العربية الأخرى في "استبداء" مسيرتهم قبل ما يساعدوا تونس في استكمالها؟! علاش ما ساعدوش مصر؟ يا سيدي ما يسعادوهاش باش ترجّع الديمقراطية، فقط باش تطلق سراح عشرات الآلاف من أنصار الديمقراطية !!! والا قصدهم يحبوا يساعدونا باش نولوا كي مصر ونبيعوا قرقة وجربة، ونولوا كي اليمن ونبيعوا رادس وحلق الواد لمواني دبي !!!
يا جماعة صفقة القرن! راهي البغي يمكن نفهموها كيف تحب تبدل ساعة بساعة اخرى وتخرج من وكرها تمشي للملهى باش تحاضر على معشر الراقصين والراقصات، تمشي للطبرنة باش تحاضر على معشر الساكرين والساكرات.. يــــاسيد تمشي للمقهى...أما تخرج البغي من وكرها، تمشي للجامع.. تطلع للمنبر.. تشد المصدح وتبدأ تخطب في المصلين، وتزيد تختار عنوان الخطبة "دور المرأة المسلمة في المجتمع المكي" هنا معادش اسمها جامعة بغي، هنا تولي أسماء أخرى، مصطلحات أخرى، في قواميس اخرى تقدر تعبر عليه ناس اخرى، تعرف بارشا دومانات اخرى..
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Par:kamelwww (France )
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