بومبيو يصل السعودية لبحث سبل الرد على هجمات أرامكو

Mercredi 18 Septembre 2019
الأناضول - الرياض - وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السعودية مساء الأربعاء، لبحث سبل الرد على هجمات استهدفت منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو"، شرقي المملكة.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية، التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في جدة.
وفي وقت سابق، حمّل بومبيو، إيران مسؤولية الهجمات، وأفادت تقارير إعلامية أمريكية مؤخرا بأن البيت الأبيض يدرس خيارات عسكرية للرد.
فيما توعّدت الحكومة الإيرانية، الولايات المتحدة بـ "ردٍ قاسٍ وفوري" على أي هجوم قد يستهدفها، على خلفية الهجوم على منشأتي أرامكو بالسعودية.
والأربعاء، قالت وكالة إرنا، إن طهران أرسلت مذكرة سياسية إلى الإدارة الأمريكية عن طريق السفارة السويسرية بطهران، قبل يومين، تنفي فيها ضلوعها بالهجمات على منشآتي "أرامكو".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت السعودية أن لديها أدلة على تورط إيران في الهجوم على منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، إن "مسيرات (طائرات بدون طيار) إيرانية الصنع من طراز دلتا-ونج، شاركت في الهجوم على أرامكو (...) والهجوم جاء من الشمال للجنوب وبالتأكيد كان مدعومًا من إيران".
والسبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.
ويعد هذان المجمعان القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية، التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في جدة.
وفي وقت سابق، حمّل بومبيو، إيران مسؤولية الهجمات، وأفادت تقارير إعلامية أمريكية مؤخرا بأن البيت الأبيض يدرس خيارات عسكرية للرد.
فيما توعّدت الحكومة الإيرانية، الولايات المتحدة بـ "ردٍ قاسٍ وفوري" على أي هجوم قد يستهدفها، على خلفية الهجوم على منشأتي أرامكو بالسعودية.
والأربعاء، قالت وكالة إرنا، إن طهران أرسلت مذكرة سياسية إلى الإدارة الأمريكية عن طريق السفارة السويسرية بطهران، قبل يومين، تنفي فيها ضلوعها بالهجمات على منشآتي "أرامكو".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت السعودية أن لديها أدلة على تورط إيران في الهجوم على منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، إن "مسيرات (طائرات بدون طيار) إيرانية الصنع من طراز دلتا-ونج، شاركت في الهجوم على أرامكو (...) والهجوم جاء من الشمال للجنوب وبالتأكيد كان مدعومًا من إيران".
والسبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.
ويعد هذان المجمعان القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.
En continu
- 21:46 شكرا.. شعب الفيسبوك..
- 12:34 متى يرحل الغنوشي؟؟
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:52
|18:25
|15:44
|12:21
|06:04
|04:36
|
26°
|25°
|% 88
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|25°-25
|31°-24
|32°-24
|31°-25
|30°-25
Follow @babnet_Tunisie
(177 570) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(143 631) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(124 719) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(113 677) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(108 687) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 85 590) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 80 174) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
( 77 717) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 64 897) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 64 321) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 955) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 60 910) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 58 727) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 57 006) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 53 986) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 52 415) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 230) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 51 544) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 503) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 222) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
Par:sarih (Tunisia )
Sur: صفاقس: رضا الجوادي يتّهم السلطات الأمنية باختطاف صهره