عقود النفط الآجلة تهبط متأثرة بالتوترات التجارية بين واشنطن وبكين

Lundi 26 Août 2019
الأناضول - فتحت عقود النفط الآجلة تعاملاتها الأسبوعية، الإثنين، على تراجع، متأثرة بالتوترات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمئة إلى 30 بالمئة.
جاء ذلك، ردا على إعلان الصين خلال وقت سابق الجمعة، عزمها فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.
وبحلول الساعة (05:53 تغ)، تراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت، تسليم أكتوبر/ تشرين أول بنسبة 1 بالمئة أو 59 سنتا، إلى 58.22 دولارا للبرميل.
وتؤثر التوترات التجارية القائمة على ثقة المنتجين في كل من واشنطن وبكين، إضافة إلى مصدري المواد الخام حول العالم، ما يدفع نحو تراجع طلب المصانع على النفط.
كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، بنسبة 1.14 بالمئة أو 62 سنتا إلى 53.57 دولارا للبرميل.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمئة إلى 30 بالمئة.
جاء ذلك، ردا على إعلان الصين خلال وقت سابق الجمعة، عزمها فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.
وبحلول الساعة (05:53 تغ)، تراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت، تسليم أكتوبر/ تشرين أول بنسبة 1 بالمئة أو 59 سنتا، إلى 58.22 دولارا للبرميل.
وتؤثر التوترات التجارية القائمة على ثقة المنتجين في كل من واشنطن وبكين، إضافة إلى مصدري المواد الخام حول العالم، ما يدفع نحو تراجع طلب المصانع على النفط.
كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، بنسبة 1.14 بالمئة أو 62 سنتا إلى 53.57 دولارا للبرميل.
En continu
- Hier 15:08 اختتام الدورة 39 لمهرجان سيدي بوزيد الدولي
- Hier 10:56 صورة اليوم: بلدية رواد تُدشن أول ويفي مجاني
- Hier 10:52 ترامب ينفي وجود توتر بين زعماء مجموعة السبع
- Hier 09:20 من سيواجه مورو في الدور الثاني ؟
- Hier 23:56 الصحبي بن فرج ... ونظرية بارسيبرليس 2
- Hier 22:23 حمة الهمامي: أنا حفيد عز الدين القسام
- Hier 19:20 نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن!!!
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:30
|18:59
|16:03
|12:28
|05:45
|04:13
|
27°
|36°
|% 78
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|36°-26
|39°-28
|35°-25
|32°-24
|31°-25
Follow @babnet_Tunisie
( 89 814) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 536) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 79 063) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 164) كلات بعضها ..
( 67 058) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 60 850) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 55 606) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 940) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 282) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 639) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 46 847) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 46 651) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 554) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 212) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 947) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 307) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 610) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 41 262) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
( 41 247) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 853) حرم الرئيس محمد الناصر... نرويجي
Par:Amir1 ( )
Sur: برهان بسيس : ما يحصل اليوم يخلّينا انوّحوا على بن علي