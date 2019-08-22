نيويورك تايمز :حظوظ النهضة التونسية كبيرة مع ''بتهوفن اللطيف'' للمرور الى الدور الثاني في الرئاسية

Jeudi 22 Août 2019
طارق عمراني - نشر موقع صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية مقالا تحت عنوان
Moderate Islamists Make New Power Quest in Tunisia
تحدثت فيه عن عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة التونسية للإنتخابات الرئاسية
و اعتبر المقال بأن الإسلاميين المعتدلين في تونس يأملون فوزا لبيتهوفن اللطيف في الإنتخابات الرئاسية لما له من شعبية كبيرة فعبد الفتاح مورو محام نأى به بنفسه عن التجاذبات السياسية و لديه علاقات ودية مع خصومه و إشعاع شعبي رهيب، و صرّح خلال تقديم ترشحه للرئاسية الأسبوع الماضي بأنه سيكون موحدا للتونسيين في صورة إنتخابه رئيسا.
و أردف المقال بأن حركة النهضة كانت فازت بأول انتخابات برلمانية حرة بعد ثورك 2011، و لم تراهن منذ ذلك التاريخ على منصب رئيس الجمهورية خوفا من استنساخ السيناريو المصري، غير أن فصل النهضة بين الدعوي و السياسي منحها مجالا للتحرك و هي اليوم تراهن على عبد الفتاح مورو الذي عانى من المراقبة الأمنية ل24 سنة خلال حكم بورقيبة و بن علي، و هو اليوم و حسب العديد من المراقبين يتمتع بحظوظ وافرة للمرور الى الدور الثاني في ظل الإنقسامات التي يعرفها المعسكر الحداثي.
و أردف المقال بأنه إذا فاز مورو في الدور الثاني فسيكون أول رئيس إسلامي سني منتخبا في شمال افريقيا و الشرق الأوسط علاوة على انه معروف بتسامحه الديني بحضوره لإحتفالات الغريبة في جربة التونسية.
و أشار المقال الى أن حركة النهضة في تونس تمكنت من التمايز عن الحركات الإسلامية الراديكالية في المشرق و تمكنت من التأقلم مع الخصوصية التونسية
تحدثت فيه عن عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة التونسية للإنتخابات الرئاسية
و اعتبر المقال بأن الإسلاميين المعتدلين في تونس يأملون فوزا لبيتهوفن اللطيف في الإنتخابات الرئاسية لما له من شعبية كبيرة فعبد الفتاح مورو محام نأى به بنفسه عن التجاذبات السياسية و لديه علاقات ودية مع خصومه و إشعاع شعبي رهيب، و صرّح خلال تقديم ترشحه للرئاسية الأسبوع الماضي بأنه سيكون موحدا للتونسيين في صورة إنتخابه رئيسا.
و أردف المقال بأن حركة النهضة كانت فازت بأول انتخابات برلمانية حرة بعد ثورك 2011، و لم تراهن منذ ذلك التاريخ على منصب رئيس الجمهورية خوفا من استنساخ السيناريو المصري، غير أن فصل النهضة بين الدعوي و السياسي منحها مجالا للتحرك و هي اليوم تراهن على عبد الفتاح مورو الذي عانى من المراقبة الأمنية ل24 سنة خلال حكم بورقيبة و بن علي، و هو اليوم و حسب العديد من المراقبين يتمتع بحظوظ وافرة للمرور الى الدور الثاني في ظل الإنقسامات التي يعرفها المعسكر الحداثي.
و أردف المقال بأنه إذا فاز مورو في الدور الثاني فسيكون أول رئيس إسلامي سني منتخبا في شمال افريقيا و الشرق الأوسط علاوة على انه معروف بتسامحه الديني بحضوره لإحتفالات الغريبة في جربة التونسية.
و أشار المقال الى أن حركة النهضة في تونس تمكنت من التمايز عن الحركات الإسلامية الراديكالية في المشرق و تمكنت من التأقلم مع الخصوصية التونسية
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