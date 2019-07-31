الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ظريف

Mercredi 31 Juillet 2019



الأناضول

- واشنطن - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، عن فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.وأفادت الوزارة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، بإدراج ظريف، بـ "قائمة الشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية".وبموجب هذا التصنيف، يتم تجميد أصول الأشخاص المدرجين بالقائمة، كما يتم منع الأمريكيين من التعامل معهم.والثلاثاء، دعا ظريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى رفض "تعطش الحرب" لدى مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.وقال ظريف، في تغريدة على تويتر: "تذكروا، إيران لم تفز بأي حرب، لكنها لم تخسر أي مفاوضات".وأضاف "استطاع الإيرانيون الصمود أمام كل الاعتداءات على مدى آلاف السنين".وتابع ظريف: "دونالد ترامب، أُرفض تاريخ الفريق باء الزائف وتعطشه للحرب، فالدبلوماسية هي الحكمة، وليست ضعفا".ويطلق ظريف اسم "الفريق باء" على بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويعتبرهما يدفعان إلى الحرب مع طهران.وتصاعد التوتر مؤخرا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.