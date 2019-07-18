الدورة 43 لمهرجان دقة الدولي : 13 عرضا متنوعا ابتداء من 24 جويلية

Jeudi 18 Juillet 2019
وات - تنطلق الدورة 43 لمهرجان دقة الدولي يوم 24 جويلية الحالي لتتواصل إلى غاية يوم 10 أوت المقبل.
وتستهل الدورة بعرض للفرقة السنفونية "كونسرتو مالاقا" وجوقة "تونيزيا 88" فيما يسدل الستار بحفل فني يحييه الفنان صابر الرباعي.
دورة 2019 من هذا المهرجان الذي تنظمه جمعية مهرجان دقة الدولي بدعم من وزارة الشؤون الثقافية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية بالإضافة إلى ولاية باجة وبلدية تبرسق، تهدي لجمهور دقة 13 عرضا متنوعا تراوح بين الموسيقى الطربية والشبابية والصوفية والفن الشعبي والفنون الاستعراضية والعروض المسرحية.
فبعد سهرة الافتتاح يوم 24 جويلية، سيكون الجمهور على موعد مساء 26 جويلية مع الفنان الاستعراضي نجم الدين باشا.
وتحضر الموسيقى الشبابية المتنوعة من خلال عرض الفنان يوسف الوسلاتي "توكو يافا" يوم 27 جويلية وعرض "اورونج بلوسوم" في اليوم الموالي ويوم 30 جويلية مع الفنان رؤوف ماهر وفنان الراب "كلاي بي بي جي".
ويحتضن فضاء دقة يوم 29 جويلية عرضا للفنان زياد غرسة، فيما يكون الموعد مع الفن الشعبي يومي 1 و2 أوت حيث يقدم الفنان صالح الفرزيط وفرقة العزارة عرض "اللمة" يوم 1 أوت ويتابع الجمهور في سهرة اليوم الموالي عرض النوبة للفنان سمير العقربي.
أما أحباء الموسيقى الصوفية فسيتابعون في سهرة 3 أوت عرض "الزيارة" لسامي اللجمي.
واختارت هيئة تنظيم الدورة 43 لمهرجان دقة الدولي تعزيز البرنامج الموسيقي بالفن الرابع من خلال ثلاثة عروض تراوح بين المسرح والـ"وان مان شو" والـ"ستاند اب" حيث يكون الموعد مساء 5 أوت مع مسرحية "دوبل فاس" لكريم الغربي وبسام الحمراوي، وتقدم الممثلة نعيمة الجاني يوم 8 أوت مسرحية "ولد أمو" وهو عمل من إخراج الصادق حلواس كما يقدم نضال السعدي عمله الجديد "لا هكا لا هكا" يوم 9 أوت، قبل أن يسدل الستار على الدورة في اليوم الموالي مع حفل فني بإمضاء المطرب صابر الرباعي.
وتستهل الدورة بعرض للفرقة السنفونية "كونسرتو مالاقا" وجوقة "تونيزيا 88" فيما يسدل الستار بحفل فني يحييه الفنان صابر الرباعي.
دورة 2019 من هذا المهرجان الذي تنظمه جمعية مهرجان دقة الدولي بدعم من وزارة الشؤون الثقافية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية بالإضافة إلى ولاية باجة وبلدية تبرسق، تهدي لجمهور دقة 13 عرضا متنوعا تراوح بين الموسيقى الطربية والشبابية والصوفية والفن الشعبي والفنون الاستعراضية والعروض المسرحية.
فبعد سهرة الافتتاح يوم 24 جويلية، سيكون الجمهور على موعد مساء 26 جويلية مع الفنان الاستعراضي نجم الدين باشا.
وتحضر الموسيقى الشبابية المتنوعة من خلال عرض الفنان يوسف الوسلاتي "توكو يافا" يوم 27 جويلية وعرض "اورونج بلوسوم" في اليوم الموالي ويوم 30 جويلية مع الفنان رؤوف ماهر وفنان الراب "كلاي بي بي جي".
ويحتضن فضاء دقة يوم 29 جويلية عرضا للفنان زياد غرسة، فيما يكون الموعد مع الفن الشعبي يومي 1 و2 أوت حيث يقدم الفنان صالح الفرزيط وفرقة العزارة عرض "اللمة" يوم 1 أوت ويتابع الجمهور في سهرة اليوم الموالي عرض النوبة للفنان سمير العقربي.
أما أحباء الموسيقى الصوفية فسيتابعون في سهرة 3 أوت عرض "الزيارة" لسامي اللجمي.
واختارت هيئة تنظيم الدورة 43 لمهرجان دقة الدولي تعزيز البرنامج الموسيقي بالفن الرابع من خلال ثلاثة عروض تراوح بين المسرح والـ"وان مان شو" والـ"ستاند اب" حيث يكون الموعد مساء 5 أوت مع مسرحية "دوبل فاس" لكريم الغربي وبسام الحمراوي، وتقدم الممثلة نعيمة الجاني يوم 8 أوت مسرحية "ولد أمو" وهو عمل من إخراج الصادق حلواس كما يقدم نضال السعدي عمله الجديد "لا هكا لا هكا" يوم 9 أوت، قبل أن يسدل الستار على الدورة في اليوم الموالي مع حفل فني بإمضاء المطرب صابر الرباعي.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
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|7
|4
|3
|1
|1
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|0
|3
|3
|1
|0
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|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
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|N
|P
|DB
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|1
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|4
|3
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|1
|1
|1
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|3
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|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
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|1
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|3
|3
|1
|0
|2
|-4
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|0
|0
|3
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|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
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|3
|1
|3
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|2
|-1
|0
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|Groupe E
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|J
|G
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|3
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|Groupe F
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|0
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|3
|0
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|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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Par:mohamedjerba (Tunisia )
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