Radio Babnet Tunisie On Air: Anouar Brahem - Brahem.....  

مايا القصوري : سطوة الغنوشي على النهضة انتهت وهو يرقص رقصة الديك المذبوح

Jeudi 18 Juillet 2019

Jeudi 18 Juillet 2019
باب نات - قالت الاربعاء 17 جويلية، كرونيكور قناة الحوار التونسي، مايا القصوري إن المعركة داخل حركة النهضة أنهت سطوة راشد الغنوشي على الحزب.

واعتبرت القصوري أن الغنوشي اليوم يرقص رقصة الديك المذبوح فهو لن يبقى رئيسا للنهضة وعرف أن وصوله لمنصب رئاسة الجمهورية غير ممكن ولم يبقي له إلا البرلمان.


وأضافت قائلة "الخيار الوحيد الذي بقي للغنوشي هو تعديل قائمات النهضة للانتخابات التشريعية ودخول سباق التشريعية ليبقي موجودا على الساحة السياسية".
وصرّحت القصوري بأنه يتم الترويج للغنوشي على أنه سياسي محنك لكن ما يحصل في النهضة أثبت أن جميع حساباته السياسية خاطئة.

وكانت بعض المواقع الإخبارية ووسائل إلاعلام أشارت إلى أنّ حركة النهضة، "تعيش على وقع احتقان داخلي، بسبب رفض بعض قياديي الحزب، التغييرات الحاصلة على القائمات الأولية لمرشحيه للإنتخابات التشريعية".

كما تم تداول رسالة للقيادي في حركة النهضة، عبد اللطيف المكي وجّهها إلى راشد الغنوشي، يرفض من خلالها نقله من ترؤّس قائمة تونس 1 إلى قائمة الكاف، عوضاً عن حسين الجندوبي، مبيّنا أنها مظالم لن يشارك فيها خاصة وأن الجندوبي هو الذي حلّ أوّلا في الكاف (في الإنتخابات الداخلية للنهضة).



  
  
     
  
festival-70c61ace0f9fe331d3d2cd6357b4998d-2019-07-18 08:58:00






1 de 1 commentaires pour l'article 185937

Falfoul  (Tunisia)  |Jeudi 18 Juillet 2019 à 09h 16m |           
عندها رغبة دفينة في الذبح و الدماء والقتل والسحل ... هذم الذين يدعون التقدوم في تونس ...قلبها معبي بالزبل والروث ...



Special can 201
    Finale le vendredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


En continu

الخميس 18 جويلية 2019 | 15 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:23 19:39 16:16 12:33 05:14 03:27
29°
 33° % 48 :الرطــوبة
تونــس 22°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
33°-2233°-2336°-2535°-2335°-24
  • Avoirs en devises
    16278,8

  • (17 juill)
  • Jours d'importation
    91
  •              1 € = 3,23043 DT        1$ =2,87270 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 juill)   236,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563441544|185937 3375|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires