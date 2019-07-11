تشكيلة المنتخب أمام مدغشقر

Jeudi 11 Juillet 2019



باب نات

- في ما يلي تشكيلة المنتخب الوطني أمام منتخب مدغشقر في المباراة لحساب ربع النهائي لكأس إفريقيا للأمم:معز حسن - وجدي كشريدة - اسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان برون - الياس السخيري - غيلان الشعلالي - الفرجاني ساسي - وهبي الخزري - يوسف المساكني - طه ياسين الخنيسي.