تشكيلة المنتخب أمام مدغشقر

Jeudi 11 Juillet 2019
باب نات - في ما يلي تشكيلة المنتخب الوطني أمام منتخب مدغشقر في المباراة لحساب ربع النهائي لكأس إفريقيا للأمم:
معز حسن - وجدي كشريدة - اسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان برون - الياس السخيري - غيلان الشعلالي - الفرجاني ساسي - وهبي الخزري - يوسف المساكني - طه ياسين الخنيسي.
معز حسن - وجدي كشريدة - اسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان برون - الياس السخيري - غيلان الشعلالي - الفرجاني ساسي - وهبي الخزري - يوسف المساكني - طه ياسين الخنيسي.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|-
|-
|-
|-
|Nigeria
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- 09:54 إلا طاووس لا بواكي لها..
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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