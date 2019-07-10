كان مصر 2019.. نيجيريا تلدغ جنوب إفريقيا وتتأهل لنصف النهائي القاري

Mercredi 10 Juillet 2019
الأناضول - حجز المنتخب النيجيري، الأربعاء، مقعدًا في المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.
وتغلب منتخب نيجيريا على جنوب إفريقيا بهدفين لهدف في ربع نهائي البطولة القارية.
بذلك، ينتظر المنتخب النيجيري في المربع الذهبي الفائز من لقاء غد الخميس بين منتخبي الجزائر وكوت ديفوار.
جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم.
وانتظرت الجماهير النيجيرية حتى الدقيقة 26 ليتمكن سامويل شوكويزي من إحراز هدف التقدم عندما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها في المرمى.
بعدها بحث لاعبو جنوب إفريقيا عن فرصة إدراك التعادل، لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم نيجيريا بهدف دون رد.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه لاعبو نيجيريا عن تسجيل هدف ثان، كثف لاعبو جنوب إفريقيا من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل.
وأضاع لاعبو نيجيريا أكثر من فرصة للتسجيل، إلى أن جاءت الدقيقة 71 لينجح منتخب جنوب إفريقيا في إدراك التعادل عبر رأسية بونغاني زونغو عقب لجوء حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو الذي أقر بصحة الهدف.
وأهدر لاعبو الفريقين العديد من الفرص خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، إلى أن جاءت الدقيقة 89 لينجح المنتخب النيجيري في إضافة الهدف الثاني عبر وليام إيكونغ، لينتزع "النسور" بطاقة العبور لنصف النهائي.
وتغلب منتخب نيجيريا على جنوب إفريقيا بهدفين لهدف في ربع نهائي البطولة القارية.
بذلك، ينتظر المنتخب النيجيري في المربع الذهبي الفائز من لقاء غد الخميس بين منتخبي الجزائر وكوت ديفوار.
جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم.
وانتظرت الجماهير النيجيرية حتى الدقيقة 26 ليتمكن سامويل شوكويزي من إحراز هدف التقدم عندما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها في المرمى.
بعدها بحث لاعبو جنوب إفريقيا عن فرصة إدراك التعادل، لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم نيجيريا بهدف دون رد.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه لاعبو نيجيريا عن تسجيل هدف ثان، كثف لاعبو جنوب إفريقيا من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل.
وأضاع لاعبو نيجيريا أكثر من فرصة للتسجيل، إلى أن جاءت الدقيقة 71 لينجح منتخب جنوب إفريقيا في إدراك التعادل عبر رأسية بونغاني زونغو عقب لجوء حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو الذي أقر بصحة الهدف.
وأهدر لاعبو الفريقين العديد من الفرص خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، إلى أن جاءت الدقيقة 89 لينجح المنتخب النيجيري في إضافة الهدف الثاني عبر وليام إيكونغ، لينتزع "النسور" بطاقة العبور لنصف النهائي.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
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|0
|1
|2
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|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
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|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
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|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
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|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
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|2
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|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
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|2
|3
|3
|0
|3
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|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|-
|-
|-
|-
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Par:sarramba (Tunisia )
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