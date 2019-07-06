النادي البنزرتي : تعيين ناصيف البياوي مدربا جديدا للفريق

Samedi 06 Juillet 2019
وات - تعاقد النادي الرياضي البنزرتي يوم امس الجمعة مع المدرب ناصيف البياوي للاشراف على المقاليد الفنية للفريق خلال الموسم المقبل .
ويتمتع المدرب التونسي الشاب بخبرة جيدة من خلال اشرافه على عدد من الاندية الخليجية على غرار الرائد والقادسية في المملكة العربية السعودية و الخور والخريطيات في بطولة قطر.
وقد اقيمت مساء امس الجمعة ببنزرت ندوة صحفية تم خلالها تقديم الإطار الفني الجديد والمنتدبين الجدد لفريق النادي البنزرتي كما تم تسليط الضوء على برنامج التحضيرات الخاص بالموسم المقبل .
وتناول عدد من الحاضرين بالمناسبة معضلة ملعب 15 أكتوبر حيث " تم سماع مختلف الأطراف قصد إيجاد حل لهذا المشكل في اقرب الاجال " حسب ما جاء على موقع النادي .
وسيساعد البياوي في مهامه الجديدة المدير الفني السابق للفريق أمين شعبان .
ويتمتع المدرب التونسي الشاب بخبرة جيدة من خلال اشرافه على عدد من الاندية الخليجية على غرار الرائد والقادسية في المملكة العربية السعودية و الخور والخريطيات في بطولة قطر.
وقد اقيمت مساء امس الجمعة ببنزرت ندوة صحفية تم خلالها تقديم الإطار الفني الجديد والمنتدبين الجدد لفريق النادي البنزرتي كما تم تسليط الضوء على برنامج التحضيرات الخاص بالموسم المقبل .
وتناول عدد من الحاضرين بالمناسبة معضلة ملعب 15 أكتوبر حيث " تم سماع مختلف الأطراف قصد إيجاد حل لهذا المشكل في اقرب الاجال " حسب ما جاء على موقع النادي .
وسيساعد البياوي في مهامه الجديدة المدير الفني السابق للفريق أمين شعبان .
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Par:Potentialside (Tunisia )
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