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الى محسن مرزوق: حزب الشعب الجمهوري لا يشبهكم

Mardi 25 Juin 2019

Mardi 25 Juin 2019
بقلم الأستاذ بولبابه سالم

حزب الشعب الجمهوري قومي يؤمن بالأمة التركية و يجرّم التعامل مع الخارج .


حزب الشعب الجمهوري علماني لكنه لا يختلف عن حزب العدالة و التنمية في مسالة الهوية ، و اكرم امام اوغلو الفائز في اسطنبول يعارض اردوغان لكنه يؤدي صلاة الجمعة اسبوعيا في اكبر مساجد المدينة و لا يستفز قياديوه عقيدة الشعب بمهاترات فارغة .

حزب الشعب الجمهوري طرد 14 من كوادره منذ سنتين بسبب شبهات فساد ، و عندنا نواب مورطون و يحققون لدى القطب القضائي و المالي ولم تتخذ قيادة حزبهم حتى قرارا لرفع الحصانة و تتبرأ منهم ، وهاهم يقاتلون للتواجد في البرلمان القادم من اجل الحصانة لا من اجل خدمة الشعب .

حزب الشعب الجمهوري تصدى للانقلاب في 2016 لأنه يؤمن بالديمقراطية و يرفض حكم العسكر .

رئيس حزب الشعب الجمهوري و قائد المعارضة نعى الرئيس السابق محمد مرسي و أدان السلطات المصرية التي لم تنظم جنازة تليق برئيس سابق . اما انت فقد صفقت لانقلاب السيسي في خطاب ايديولوجي حاقد و كشفت ان خطابك عن الديمقراطية و تنظيم الندوات صلب المجتمع المدني مجرد مخاتلات سياسية مضحكة .

يا طويل العمر ، علمانيو تركيا يفوتونك بسنوات ضوئية مثلما يفوق اسلاميو تركيا اسلاميي تونس فكرا و ممارسة .

الشعب التركي يريد التغيير ، و قد حصل ،، اما التونسيون فقد انتظروا مشاريعكم التي وعدتموهم بها سنة 2014 فوجدكم تتصارعون على الكراسي و لا تتنافسون في خدمته .

اسطنبول ستزداد جمالا مع وعود اوغلو الانتخابية ،، هناك لا يكذبون على شعوبهم لأن الحساب سيكون سريعا .
كاتب و محلل سياسي

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1 de 1 commentaires pour l'article 184577

Nouri  (France)  |Mardi 25 Juin 2019 à 12h 15m |           
عند اعلان انتصار حزب الجهوري لبلدية اسطنبول قاموا انصارهم بالتكبير " الله اكبر" في مقام حزبهم.
وام اكرم امام ترتدي الخمار.



Special can 201
    18:00: Cameroun - Guinée-Bissau
    21:00: Ghana - Bénin
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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