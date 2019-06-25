الى محسن مرزوق: حزب الشعب الجمهوري لا يشبهكم

Mardi 25 Juin 2019
بقلم الأستاذ بولبابه سالم
حزب الشعب الجمهوري قومي يؤمن بالأمة التركية و يجرّم التعامل مع الخارج .
حزب الشعب الجمهوري علماني لكنه لا يختلف عن حزب العدالة و التنمية في مسالة الهوية ، و اكرم امام اوغلو الفائز في اسطنبول يعارض اردوغان لكنه يؤدي صلاة الجمعة اسبوعيا في اكبر مساجد المدينة و لا يستفز قياديوه عقيدة الشعب بمهاترات فارغة .
حزب الشعب الجمهوري طرد 14 من كوادره منذ سنتين بسبب شبهات فساد ، و عندنا نواب مورطون و يحققون لدى القطب القضائي و المالي ولم تتخذ قيادة حزبهم حتى قرارا لرفع الحصانة و تتبرأ منهم ، وهاهم يقاتلون للتواجد في البرلمان القادم من اجل الحصانة لا من اجل خدمة الشعب .
حزب الشعب الجمهوري تصدى للانقلاب في 2016 لأنه يؤمن بالديمقراطية و يرفض حكم العسكر .
رئيس حزب الشعب الجمهوري و قائد المعارضة نعى الرئيس السابق محمد مرسي و أدان السلطات المصرية التي لم تنظم جنازة تليق برئيس سابق . اما انت فقد صفقت لانقلاب السيسي في خطاب ايديولوجي حاقد و كشفت ان خطابك عن الديمقراطية و تنظيم الندوات صلب المجتمع المدني مجرد مخاتلات سياسية مضحكة .
يا طويل العمر ، علمانيو تركيا يفوتونك بسنوات ضوئية مثلما يفوق اسلاميو تركيا اسلاميي تونس فكرا و ممارسة .
الشعب التركي يريد التغيير ، و قد حصل ،، اما التونسيون فقد انتظروا مشاريعكم التي وعدتموهم بها سنة 2014 فوجدكم تتصارعون على الكراسي و لا تتنافسون في خدمته .
اسطنبول ستزداد جمالا مع وعود اوغلو الانتخابية ،، هناك لا يكذبون على شعوبهم لأن الحساب سيكون سريعا .
كاتب و محلل سياسي
اقرأ أيضا: محسن مرزوق يدعو الى الاقتداء بالمعارضة التركية والاصطفاف خلف مرشح واحد للانتخابات الرئاسية
حزب الشعب الجمهوري قومي يؤمن بالأمة التركية و يجرّم التعامل مع الخارج .
حزب الشعب الجمهوري علماني لكنه لا يختلف عن حزب العدالة و التنمية في مسالة الهوية ، و اكرم امام اوغلو الفائز في اسطنبول يعارض اردوغان لكنه يؤدي صلاة الجمعة اسبوعيا في اكبر مساجد المدينة و لا يستفز قياديوه عقيدة الشعب بمهاترات فارغة .
حزب الشعب الجمهوري طرد 14 من كوادره منذ سنتين بسبب شبهات فساد ، و عندنا نواب مورطون و يحققون لدى القطب القضائي و المالي ولم تتخذ قيادة حزبهم حتى قرارا لرفع الحصانة و تتبرأ منهم ، وهاهم يقاتلون للتواجد في البرلمان القادم من اجل الحصانة لا من اجل خدمة الشعب .
حزب الشعب الجمهوري تصدى للانقلاب في 2016 لأنه يؤمن بالديمقراطية و يرفض حكم العسكر .
رئيس حزب الشعب الجمهوري و قائد المعارضة نعى الرئيس السابق محمد مرسي و أدان السلطات المصرية التي لم تنظم جنازة تليق برئيس سابق . اما انت فقد صفقت لانقلاب السيسي في خطاب ايديولوجي حاقد و كشفت ان خطابك عن الديمقراطية و تنظيم الندوات صلب المجتمع المدني مجرد مخاتلات سياسية مضحكة .
يا طويل العمر ، علمانيو تركيا يفوتونك بسنوات ضوئية مثلما يفوق اسلاميو تركيا اسلاميي تونس فكرا و ممارسة .
الشعب التركي يريد التغيير ، و قد حصل ،، اما التونسيون فقد انتظروا مشاريعكم التي وعدتموهم بها سنة 2014 فوجدكم تتصارعون على الكراسي و لا تتنافسون في خدمته .
اسطنبول ستزداد جمالا مع وعود اوغلو الانتخابية ،، هناك لا يكذبون على شعوبهم لأن الحساب سيكون سريعا .
كاتب و محلل سياسي
اقرأ أيضا: محسن مرزوق يدعو الى الاقتداء بالمعارضة التركية والاصطفاف خلف مرشح واحد للانتخابات الرئاسية
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