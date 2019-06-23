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قتيل و7 مصابين في هجوم على مطار أبها السعودي

Dimanche 23 Juin 2019

Dimanche 23 Juin 2019
الأناضول - الرياض - أفاد إعلام سعودي، الأحد، بمقتل شخص وإصابة 7 آخرين في هجوم يعتقد أنه بطائرة مسيرة، في مواقف سيارات مطار أبها، جنوبي المملكة.

وقالت قناة "العربية"، إن "8 أصيبوا في هجوم يعتقد أنه بطائرة مسيرة في مواقف سيارات مطار أبها"، دون تفاصيل.


وفي وقت لاحق، أشارت "العربية"، إلى مقتل مقيم سوري متأثرًا بإصابته في الهجوم.

ولم يصدر عن السلطات السعودية بيانا بشأن الحادث حتى الساعة (19:00 تغ).

وفي وقت سابق اليوم، قال متحدث عسكري لجماعة "الحوثي" باليمن، إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة بطائرات قاصف 2K على مطاري جيزان وأبها الإقليميين".

وأشار، وفق فضائية "المسيرة" التابعة للحوثيين، إلى أن "العملية الأولى كانت باتجاه مرابض الطائرات وأهداف عسكرية هامة في مطار جيزان وأصابت هدفها بدقة، فيما استهدفت العملية الثانية مواقع عسكرية في مطار أبها وأصابت هدفها بدقة".

وفي الآونة الأخيرة، كثّفت جماعة "الحوثي" من هجماتها الجوية على منشآت سعودية.

وفي 12 يونيو/ حزيران الجاري، أعلن التحالف العربي في اليمن تعرض مطار أبها لـ"عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، وتبنت الأخيرة الهجوم، وقالت إنها قصفت المطار بصاروخ "كروز".

  
  
     
  
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    18:00 Sénégal - Tanzanie (2-0)
    21:00 Algérie - Kenya
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 0
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
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