أسود السنغال تجتاز تنزانيا في أمم إفريقيا

Dimanche 23 Juin 2019
الأناضول - حقق المنتخب السنغالي، الأحد، انتصارا هاما في بداية مشواره في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم والمقامة في مصر.
واجتاز أسود السنغال منافسهم منتخب تنزانيا بهدفين دون رد، في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثالثة للبطولة القارية.
وسيطر منتخب السنغال على مجريات اللعب في الشوط الأول، وكان الأكثر تهديدًا للمرمى، ونجح في ترجمة فرصة لهدفه الأول عن طريق بالدي دياو كايتا في الدقيقة 28.
وتواصلت السيطرة السنغالية في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل الهدف الثاني عبر كريبان دياتا في الدقيقة 65.
وتقام في وقت لاحق الأحد، المباراة الثانية لنفس الجولة للمجموعة ذاتها، وتجمع الجزائر مع كينيا.
بهذه النتيجة، حصدت السنغال أول ثلاث نقاط لها في المجموعة، بينما ظلت تنزانيا دون رصيد من النقاط.
واجتاز أسود السنغال منافسهم منتخب تنزانيا بهدفين دون رد، في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثالثة للبطولة القارية.
وسيطر منتخب السنغال على مجريات اللعب في الشوط الأول، وكان الأكثر تهديدًا للمرمى، ونجح في ترجمة فرصة لهدفه الأول عن طريق بالدي دياو كايتا في الدقيقة 28.
وتواصلت السيطرة السنغالية في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل الهدف الثاني عبر كريبان دياتا في الدقيقة 65.
وتقام في وقت لاحق الأحد، المباراة الثانية لنفس الجولة للمجموعة ذاتها، وتجمع الجزائر مع كينيا.
بهذه النتيجة، حصدت السنغال أول ثلاث نقاط لها في المجموعة، بينما ظلت تنزانيا دون رصيد من النقاط.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe C
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|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
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|0
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|0
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|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
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|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|0
|Quarts de Finale
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|Demi Finale
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