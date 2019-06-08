تنس: ثيم يطيح بجوكوفيتش ويتأهل لنهائي بطولة ''رولان غاروس''

Samedi 08 Juin 2019



الأناضول

- أطاح النمساوي دومينيك ثيم، السبت، بالصربي نوفاك جوكوفيتش من بطولة فرنسا الدولية للتنس "رولان غاروس".وتغلب ثيم على جوكوفيتش في المربع الذهبي للبطولة بثلاث مجموعات لمجموعتين، بواقع 6-2 و3-6 و7-5 و5- 7 و7-5.بذلك، يصطدم ثيم في المباراة النهائية للبطولة بالإسباني رافائيل نادال بعد تخطيه الجمعة عقبة السويسري روجر فيدرير.وتعد بطولة فرنسا الدولية، إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس، حيث انطلقت فعالياتها في 26 مايو/أيار الماضي، لتستمر حتى الأحد، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 7 ملايين و984 ألف دولار.