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تنس: ثيم يطيح بجوكوفيتش ويتأهل لنهائي بطولة ''رولان غاروس''

Samedi 08 Juin 2019

Samedi 08 Juin 2019
الأناضول - أطاح النمساوي دومينيك ثيم، السبت، بالصربي نوفاك جوكوفيتش من بطولة فرنسا الدولية للتنس "رولان غاروس".

وتغلب ثيم على جوكوفيتش في المربع الذهبي للبطولة بثلاث مجموعات لمجموعتين، بواقع 6-2 و3-6 و7-5 و5- 7 و7-5.


بذلك، يصطدم ثيم في المباراة النهائية للبطولة بالإسباني رافائيل نادال بعد تخطيه الجمعة عقبة السويسري روجر فيدرير.

وتعد بطولة فرنسا الدولية، إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس، حيث انطلقت فعالياتها في 26 مايو/أيار الماضي، لتستمر حتى الأحد، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 7 ملايين و984 ألف دولار.

  
  
     
  
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