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ترقب لقرار الاتحاد الأفريقي بخصوص نهائي دوري الأبطال بين الترجي والوداد

Mercredi 05 Juin 2019

Mercredi 05 Juin 2019
فرانس 24 - يبقى الترقب سيد الموقف بخصوص نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، إذ يواصل المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم اجتماعه العاجل في العاصمة الفرنسية باريس لمناقشة أحداث المباراة والتي توج فيها الترجي باللقب.





  
  
     
  
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