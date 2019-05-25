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أردوغان: 500 مليون مشاهد للمسلسلات التركية حول العالم

Samedi 25 Mai 2019

Samedi 25 Mai 2019
الأناضول - إسطنبول - قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن المسلسلات التركية باتت تحظى بمشاهدة 500 مليون شخص في 156 دولة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مساء السبت، خلال حضوره فعالية ثقافية بمدينة إسطنبول، وسط مشاركة بارزة من الفنانين والرياضيين الأتراك.


وأشار أردوغان إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم الذي قدّمه حزب العدالة والتنمية لهذا القطاع منذ مجيئه إلى السلطة.

وأعرب الرئيس التركي عن شكره للفنانين والرياضيين حيال المساهمات التي يقومون بها من أجل رفع شأن تركيا.

وأكّد على أهمية الثقافة والفن والرياضة باعتبارها قيمة مشتركة بالنسبة إلى جميع الأمم.

ولفت أردوغان إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية زادت الدعم للأنشطة الثقافية في البلاد 50 ضعفًا مقارنة بالوضع عام 2002.

وأضاف أن تركيا تحولت إلى ماركة عالمية في مجال المسلسلات، التي تحظى حاليًا بمشاهدة 500 مليون شخص في 156 دولة.

وأوضح أن تركيا صارت في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في قطاع إنتاج المسلسلات.

تجدر الإشارة إلى أن المسلسلات التركية حققت نجاحا ملحوظا، خلال السنوات العشر الأخيرة، على شاشات 156 دولة، بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 182953

Essoltan  (France)  |Samedi 25 Mai 2019 à 23h 18m |           
OUI MONSIEUR LE PRÉSIDENT , il y'a de quoi d'être FIER ...
La Turquie de nos jours est une force respectable sur tous les plans .
Avec ERDOGAN le citoyen Turque et la Nation toute entière se sentent satisfaits .



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