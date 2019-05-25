بطولة فرنسا - نعيم السليتي يسجل لديجون الفائز على تولوز 2-1 ويسعفه بخوض دور فاصل لتفادي النزول

Samedi 25 Mai 2019
وات - سجل الدولي التونسي نعيم السليتي لفريقه ديجون خلال مباراته مع نادي تولز 2-1 يوم امس ليضمن زملاء السليتي لعب دور "الباراج" مع نادي لانس ذهابا وايابا . وانهى ديجون موسمه في المركز 18 من ترتيب بطولة فرنسا.
وستجري مباراتا الذهاب والاياب للدور الحاسم من اجل البقاء ضمن الدرجة الممتازة الفرنسية يومي الخميس والاحد المقبلين ما يعني ان الدوليين التونسيين لفريق ديجون نعيم السليتي واسامة الحدادي اللذين وجه لهما المدرب الان جيراس الدعوة للمشاركة في تحضيرات المنتخب التونسي لنهائيات كاس امم افريقيا 2019 قد لا يتمكنا من اللحاق بتربص المنتخب في مرحلته الاولى بتونس الا بداية من 3 جوان المقبل.
وستجري مباراتا الذهاب والاياب للدور الحاسم من اجل البقاء ضمن الدرجة الممتازة الفرنسية يومي الخميس والاحد المقبلين ما يعني ان الدوليين التونسيين لفريق ديجون نعيم السليتي واسامة الحدادي اللذين وجه لهما المدرب الان جيراس الدعوة للمشاركة في تحضيرات المنتخب التونسي لنهائيات كاس امم افريقيا 2019 قد لا يتمكنا من اللحاق بتربص المنتخب في مرحلته الاولى بتونس الا بداية من 3 جوان المقبل.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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