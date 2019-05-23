تونس: مائدة رمضانية تجمع مسلمين ويهود ومسيحيين بجربة

Jeudi 23 Mai 2019
الأناضول - تونس/هيثم المحضي - شهدت جزيرة جربة التونسية، الأربعاء مأدبة إفطار رمضانية التقى عليها مسلمون، ويهود، ومسيحيون؛ في محيط كنيس "الغريبة" اليهودي بالجزيرة السياحية ذات الشهر الكبيرة.
وتزامنا مع الزيارة السنوية لكنيس "الغريبة" بالجزيرة التي تتبع إداريًا ولاية مدنين، جنوب شرقي تونس، نظمت وزارة السياحة التونسية مائدة إفطار جماعي للمسلمين الزائرين للكنيس، شاركهم فيها يهود ومسيحيون .
وعلى طاولة الإفطار حضر "البريك " و" الشربة " (وجبات رئيسية على المائدة التونسية خلال شهر رمضان)، وأشرف على إعدادها عدد من الطهاة اليهود.
وشارك رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، في مأدبة الإفطار مع قرابة ال300 شخص من مواطني الجزيرة وزوار الكنيس اليهودي، وغيرهم من المسيحيين .
وقال الشاهد في حديثه للصحفيين "هذه تونس التي نريدها، الدستور التونسي يؤكد حرية المعتقد، ونريد أن نعطي رسالة سلام من جزيرة جرية التي تعتبر تجرية فريدة للتعايش من نوعها "
وأضاف "أهم شي يجمعنا هو العلم التونسي مهما وجد من اختلاف في العقيدة، وهذا التعايش يجب أن نحافظ عليه بشكل كبير ".
وفي حديث للأناضول، قالت كارول، زائرة يهودية مشاركة في مائدة الافطار، " تتزامن هذا العام زيارة الغريبة مع شهر رمضان، وهنا نتشارك في الافطار مع اخوتنا المسلمين، ولا نكترث لكل الاشياء التي قد تهدد هذا التعايش"
من جانبه قال للأناضول، شرف الدين التريكي، مواطن مسلم من جزيرة جرية " مشهد الافطار هذا يعبر بشكل كبير على حقيقة جزيرة جربة، فهذا الإفطار الجماعي الذي يبدو غريبا للبعض نعتبره في جربة امرا عاديا، فقد نختلف في الدين ولكن تونس تجمعنا"
وشهدت تونس ، الأربعاء، انطلاق الاحتفالات الرسمية لزيارة معبد "الغريبة" اليهودي، بجزيرة جربة.
وفي حدود الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت تونس (10:00 تغ)، بدأ مئات اليهود في التوافد إلى الكنيس اليهودي الذي يعتبر أقدم معبد في إفريقيا، ويعود تاريخ إنشائه إلى نحو 2600 سنة.
وتستمر الفعاليات الرسمية حتى الخميس بحضور عدد من الوزراء التونسيين وشخصيات دينية وثقافية من تونس وخارجها، فيما تتواصل الزيارة السنوية لليهود إلى "الغريبة" على مدى أسبوع، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتزامنا مع الزيارة السنوية لكنيس "الغريبة" بالجزيرة التي تتبع إداريًا ولاية مدنين، جنوب شرقي تونس، نظمت وزارة السياحة التونسية مائدة إفطار جماعي للمسلمين الزائرين للكنيس، شاركهم فيها يهود ومسيحيون .
وعلى طاولة الإفطار حضر "البريك " و" الشربة " (وجبات رئيسية على المائدة التونسية خلال شهر رمضان)، وأشرف على إعدادها عدد من الطهاة اليهود.
وشارك رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، في مأدبة الإفطار مع قرابة ال300 شخص من مواطني الجزيرة وزوار الكنيس اليهودي، وغيرهم من المسيحيين .
وقال الشاهد في حديثه للصحفيين "هذه تونس التي نريدها، الدستور التونسي يؤكد حرية المعتقد، ونريد أن نعطي رسالة سلام من جزيرة جرية التي تعتبر تجرية فريدة للتعايش من نوعها "
وأضاف "أهم شي يجمعنا هو العلم التونسي مهما وجد من اختلاف في العقيدة، وهذا التعايش يجب أن نحافظ عليه بشكل كبير ".
وفي حديث للأناضول، قالت كارول، زائرة يهودية مشاركة في مائدة الافطار، " تتزامن هذا العام زيارة الغريبة مع شهر رمضان، وهنا نتشارك في الافطار مع اخوتنا المسلمين، ولا نكترث لكل الاشياء التي قد تهدد هذا التعايش"
من جانبه قال للأناضول، شرف الدين التريكي، مواطن مسلم من جزيرة جرية " مشهد الافطار هذا يعبر بشكل كبير على حقيقة جزيرة جربة، فهذا الإفطار الجماعي الذي يبدو غريبا للبعض نعتبره في جربة امرا عاديا، فقد نختلف في الدين ولكن تونس تجمعنا"
وشهدت تونس ، الأربعاء، انطلاق الاحتفالات الرسمية لزيارة معبد "الغريبة" اليهودي، بجزيرة جربة.
وفي حدود الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت تونس (10:00 تغ)، بدأ مئات اليهود في التوافد إلى الكنيس اليهودي الذي يعتبر أقدم معبد في إفريقيا، ويعود تاريخ إنشائه إلى نحو 2600 سنة.
وتستمر الفعاليات الرسمية حتى الخميس بحضور عدد من الوزراء التونسيين وشخصيات دينية وثقافية من تونس وخارجها، فيما تتواصل الزيارة السنوية لليهود إلى "الغريبة" على مدى أسبوع، وسط إجراءات أمنية مشددة.
En continu
- Hier 23:56 البديل التونسي يدين استهداف رئيس الحكومة
- Hier 23:52 ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل النهضة
- Hier 23:42 لوبوان الفرنسية : 400 ''جاسوس'' في تونس !
- Hier 23:03 روجي لومار نموذج يحتذى به
- Hier 18:26 Coup d'envoi du pèlerinage juif de la Ghriba
- Hier 18:00 جربة: انطلاق الزيارة السنوية لمعبد الغريبة
- Hier 15:04 الهايكا توجه لفت نظر الى اذاعة الزيتونة
- Hier 14:13 رئيس الجمهورية يستقبل فائز السراج
- Hier 11:53 الجدل البيزنطي، رياضة وطنية أولى في تونس
- Hier 10:16 الخطاف وحده لا يصنع الربيع
- Hier 10:12 هارب من دولة الاتحاد العام التونسي للشغل
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:53
|19:28
|16:06
|12:23
|05:05
|03:17
|
15°
|25°
|% 62
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|25°-14
|25°-17
|31°-20
|22°-18
|20°-16
Follow @babnet_Tunisie
( 72 051) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 71 797) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 51 910) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 077) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 48 770) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 38 602) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 38 280) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 180) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 116) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 786) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 726) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 33 159) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 32 974) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 32 911) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 073) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 984) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 840) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 31 340) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 422) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 29 697) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:sahly (Tunisia )
Sur:الجدل البيزنطي، رياضة وطنية أولى في تونس