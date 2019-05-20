السعودية تعترض صاورخيْن متجهين لمكة وجدّة

Lundi 20 Mai 2019
الأناضول - جدة - اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، فجر الاثنين، صاروخيْن باليستييْن؛ الأول فوق مدينة الطائف وكان متجهاً إلى مكة المكرمة، والآخر فوق مدينة جدة، غربي المملكة، وفق إعلام محلي.
وأوضحت فضائية العربية السعودية، أن الدفاعات الجوية السعودية، تمكنت بحسب الفيديوهات المتداولة، من تدمير الصاروخين الباليستيين.
وقالت إن "السلطات السعودية ستصدر بياناً رسمياً في وقت لاحق".
واتهمت الحوثيين بالوقوف وراء الواقعة، مذكرة أن محاولة استهداف مكة المكرمة ليست الأولى من نوعها، وكان آخرها في يوليو/ تموز 2017، وتم تدمير الصاروخ آنذاك.
والأحد، هددت جماعة الحوثيين، التي تعتاد إطلاق صواريخ باليستية تجاه السعودية، باستهداف 299 منشأة عسكرية وحيوية في كل من الإمارات والسعودية واليمن.
ومنذ مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن، تعد الإمارات أحد أبرز أعضائه، ويدعم القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.
وأعلنت الجارة السعودية، الثلاثاء الماضي، أن طائرات مسيرة مسلحة هاجمت محطتين لضخ النفط في محافظتي عفيف والدوادمي بمنطقة الرياض.
وتبنى الحوثيون ذلك الهجوم، والذي تلاه دعوة سعودية للقادة العرب لحضور قمتين بنهاية الشهر، لمناقشة التهديدات التي تواجه المنطقة.
ومنذ سبتمبر 2014، يسيطر الحوثيون على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء، وتقاتلهم القوات الحكومية لاستعادة السيطرة على تلك المحافظات، وتقود الأمم المتحدة جهودا للتوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب، التي جعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وأوضحت فضائية العربية السعودية، أن الدفاعات الجوية السعودية، تمكنت بحسب الفيديوهات المتداولة، من تدمير الصاروخين الباليستيين.
وقالت إن "السلطات السعودية ستصدر بياناً رسمياً في وقت لاحق".
واتهمت الحوثيين بالوقوف وراء الواقعة، مذكرة أن محاولة استهداف مكة المكرمة ليست الأولى من نوعها، وكان آخرها في يوليو/ تموز 2017، وتم تدمير الصاروخ آنذاك.
والأحد، هددت جماعة الحوثيين، التي تعتاد إطلاق صواريخ باليستية تجاه السعودية، باستهداف 299 منشأة عسكرية وحيوية في كل من الإمارات والسعودية واليمن.
ومنذ مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن، تعد الإمارات أحد أبرز أعضائه، ويدعم القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.
وأعلنت الجارة السعودية، الثلاثاء الماضي، أن طائرات مسيرة مسلحة هاجمت محطتين لضخ النفط في محافظتي عفيف والدوادمي بمنطقة الرياض.
وتبنى الحوثيون ذلك الهجوم، والذي تلاه دعوة سعودية للقادة العرب لحضور قمتين بنهاية الشهر، لمناقشة التهديدات التي تواجه المنطقة.
ومنذ سبتمبر 2014، يسيطر الحوثيون على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء، وتقاتلهم القوات الحكومية لاستعادة السيطرة على تلك المحافظات، وتقود الأمم المتحدة جهودا للتوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب، التي جعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
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Par:BABANETTOO (France )
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