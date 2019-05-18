المنتخب التونسي للكرة الطائرة يفوز وديا على نظيره البلجيكي (3-2)

Samedi 18 Mai 2019
وات - فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة مساء اليوم السبت على نظيره البلجيكي (3-2) في اللقاء الودي الاول ضمن التربص الاعدادي الذي يجريه ابناء المدرب انطونيو جاكوب من 17 الى 20 ماي الجاري ببلجيكا في اطار تحضيراته لبطولة امم افريقيا المقررة بتونس الصائفة المقبلة.
وسيجري المنتخب التونسي غدا مباراة ودية ثانية مع نظيره البلجيكي.
ويذكر ان الاطار الفني كان وجه دعوة ل16 لاعبا لخوض هذا التربص وهم:
اسماعيل معلى- خالد بن سليمان - هيكل الجربي - احمد القاضي - امان الله الهميسي - محمد علي بن عثمان- شكري الجويني - ايمن بوقرة - حسني قرمصلي - حمزة نقة - علي بانقي - محمد عياش - صدام الهميسي - محمد ريدان - سليم المباركي - الياس القرمصلي.
وسيجري المنتخب التونسي غدا مباراة ودية ثانية مع نظيره البلجيكي.
ويذكر ان الاطار الفني كان وجه دعوة ل16 لاعبا لخوض هذا التربص وهم:
اسماعيل معلى- خالد بن سليمان - هيكل الجربي - احمد القاضي - امان الله الهميسي - محمد علي بن عثمان- شكري الجويني - ايمن بوقرة - حسني قرمصلي - حمزة نقة - علي بانقي - محمد عياش - صدام الهميسي - محمد ريدان - سليم المباركي - الياس القرمصلي.
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Par:Aideaudeveloppement (Tunisia )
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