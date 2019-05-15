رئيس نهضة بركان: وجود شيشة بغرفة أحد لاعبي الصفاقسي وراء إشتغال صفارات الإنذار

Mercredi 15 Mai 2019



نقلت وسائل اعلام تصريحا صحفيا عبر الفيديو رد فيه فوزي لقجع، رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم ونادي نهضة بركان على تصريح رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور الذي اتهم فيه لقجع باستغلال منصبه في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نائبا للرئيس، في اختيار حكام مباريات فريق نهضة بركان اضافة الى تحذيره من إزعاج بعثة فريق الزمالك في المغرب كما حدث مع النادي الصفاقسي عندما يلتقي الفريقان في نهائي كأس الاتحاد الافريقي .واوضح رئيس نهضة بركان، أن "فريقه فاز بجدارة على النادي الصفاقسي"، وفند اتهامات مرتضى منصور في ما يتعلق بالتحكيم، وقال: " إذا كان هناك أي لبس حول أهداف الفريق المغربي أمام النادي الصفاقسي، فان بركان ستنسحب من النهائي، ولن نلعب.. ولكن لن نقبل أن يعطينا أي أحد الدروس، ومن يريد فعل ذلك لن يسمح بأن يستفيد فريقه من الأخطاء التحكيمية" .وبين لقجغ ان المغرب ليس له موقع قرار في لجان التحكيم بالاتحاد لافريقي لكرة القدم خلال العشرين سنة الماضية وقال "كنت اول من طالب باعتماد تقنية الفيديو المساعد ( فار) في كل مسابقات الاندية والمنتخبات الافريقية ".وتطرق لقجع أيضا إلى صافرات الإنذار بمقر اقامة النادي الصفاقسي قبيل مواجهة بركان، حيث قال إن صافرات الإنذار التي أزعجت اقامة النادي الصفاقسي في النزل قبيل مواجهته لنهضة بركان في إياب نصف نهائي كأس الاتحاد "لا علاقة لها بأي تشويش أو حتى إزعاج مفتعل من قبل الفريق المغربي.وافاد فوزي لقجع أنّ تقرير الفندق أفاد بأن سبب اشتغال صفارات الإنذار داخله هو وجود "شيشة" في غرفة أحد لاعبي النادى الصفاقسي وإن ثبت العكس لا يشرفني لعب فريقي نهائي الكنفدرالية.وأضاف رئيس نهضة بركان أنّه "وجب على النادي الصفاقسي تنبيه لاعبيه لعدم تكرار ذلك عوض توجيه الاتهامات لنا…” مضيفا “فزنا بجدارة على النادي الصفاقسي و لا علاقة لنا بأي تشويش أو حتى إزعاج مفتعل خلال إقامتهم في بلدنا وفي حال ثبت أن أحد سكان مدينة بركان متورط في هذا الحادث، فريقي مستعد للانسحاب من هذه المسابقة، لأن الأمر لا يشرفه، ولا يشرف الكرة المغربية".جدير بالذكر ان النادي الصفاقسي اتهم فريق نهضة بركان المغربي بالتشويش عليه في الفندق الذي استقر فيه.