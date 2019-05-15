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رئيس نهضة بركان: وجود شيشة بغرفة أحد لاعبي الصفاقسي وراء إشتغال صفارات الإنذار

Mercredi 15 Mai 2019

Mercredi 15 Mai 2019
نقلت وسائل اعلام تصريحا صحفيا عبر الفيديو رد فيه فوزي لقجع، رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم ونادي نهضة بركان على تصريح رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور الذي اتهم فيه لقجع باستغلال منصبه في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نائبا للرئيس، في اختيار حكام مباريات فريق نهضة بركان اضافة الى تحذيره من إزعاج بعثة فريق الزمالك في المغرب كما حدث مع النادي الصفاقسي عندما يلتقي الفريقان في نهائي كأس الاتحاد الافريقي .

واوضح رئيس نهضة بركان، أن "فريقه فاز بجدارة على النادي الصفاقسي"، وفند اتهامات مرتضى منصور في ما يتعلق بالتحكيم، وقال: " إذا كان هناك أي لبس حول أهداف الفريق المغربي أمام النادي الصفاقسي، فان بركان ستنسحب من النهائي، ولن نلعب.
. ولكن لن نقبل أن يعطينا أي أحد الدروس، ومن يريد فعل ذلك لن يسمح بأن يستفيد فريقه من الأخطاء التحكيمية" .


وبين لقجغ ان المغرب ليس له موقع قرار في لجان التحكيم بالاتحاد لافريقي لكرة القدم خلال العشرين سنة الماضية وقال "كنت اول من طالب باعتماد تقنية الفيديو المساعد ( فار) في كل مسابقات الاندية والمنتخبات الافريقية ".

وتطرق لقجع أيضا إلى صافرات الإنذار بمقر اقامة النادي الصفاقسي قبيل مواجهة بركان، حيث قال إن صافرات الإنذار التي أزعجت اقامة النادي الصفاقسي في النزل قبيل مواجهته لنهضة بركان في إياب نصف نهائي كأس الاتحاد "لا علاقة لها بأي تشويش أو حتى إزعاج مفتعل من قبل الفريق المغربي.

وافاد فوزي لقجع أنّ تقرير الفندق أفاد بأن سبب اشتغال صفارات الإنذار داخله هو وجود "شيشة" في غرفة أحد لاعبي النادى الصفاقسي وإن ثبت العكس لا يشرفني لعب فريقي نهائي الكنفدرالية.

وأضاف رئيس نهضة بركان أنّه "وجب على النادي الصفاقسي تنبيه لاعبيه لعدم تكرار ذلك عوض توجيه الاتهامات لنا…” مضيفا “فزنا بجدارة على النادي الصفاقسي و لا علاقة لنا بأي تشويش أو حتى إزعاج مفتعل خلال إقامتهم في بلدنا وفي حال ثبت أن أحد سكان مدينة بركان متورط في هذا الحادث، فريقي مستعد للانسحاب من هذه المسابقة، لأن الأمر لا يشرفه، ولا يشرف الكرة المغربية".

جدير بالذكر ان النادي الصفاقسي اتهم فريق نهضة بركان المغربي بالتشويش عليه في الفندق الذي استقر فيه.

  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 182360

Keyser3050  (France)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 17h 04m |           
إنّ الشّاة لا ينفعها سلخها بعد ذبحها . و الشعب التونسي لا يشكّ في كرم و ضيافة الشعب المغربي الشّقيق. لكنّ يشكّ في مصداقيتك لأنّ فريق تونسي و فريق مغربي يشتكيان من سوء معاملة أنصار البركان ! ! إذا كان الكلام من فضّة فالسّكوت من ذهب في كلّ الحالات. فالإنسان مسؤول و محاسب على ما يقول و ما يقوم به من أعمال في حياته و لا يظلم فتيلا. أستنبط من قولك أنّ فرق المغرب الأقصى لم تتحصّل في الماضي عن كؤوس و بطولات نظرا لنزاهتها لا لوجود فرق أجدر منها! ثمّ إنّ
التدخين في ساعة مبكّرة لا يقبله العقل، و إن ثبت بوجود لاعبين مدخّنين بالنّادي الصّفاقسي فعلى الإدارة القيام بمحاكمتهما و طردها من كلّ الفرق التّونسيّة. إنّ استعمال المراقبة و المراجعة المرئيّة لا يدلي برفع الحقائق إذا وقع تجاهله من طرف حكّام المباريات و هو ما وقع في مباراة الأهلي المصري و التّرجّي التّونسي. تبقى نزاهة الحكّام و عدم إنحيازهم شرطا حتميّا للنّجاح و الإصلاح و النّهوض بالرّياضة.

Keyser3050  (France)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 14h 28m |           
إنّ الشّاة لا ينفعها سلخها بعد ذبحها . و الشعب التونسي لا يشكّ في كرم و ضيافة الشعب المغربي الشّقيق. لكنّ يشكّ في مصداقيتك لأنّ فريق تونسي و فريق مغربي يشتكيان من سوء معاملة أنصار البركان ! ! إذا كان الكلام من فضّة فالسّكوت من ذهب في كلّ الحالات. فالإنسان مسؤول و محاسب على ما يقول و ما يقوم به من أعمال في حياته و لا يظلم فتيلا. أستنبط من قولك أنّ فرق المغرب الأقصى لم تتحصّل في الماضي عن كؤوس و بطولات نظرا لنزاهتها لا لوجود فرق أجدر منها! ثمّ إنّ
التدخين في ساعة مبكّرة لا يقبله العقل، و إن ثبت بوجود لاعبين مدخّنين بالنّادي الصّفاقسي فعلى الإدارة القيام بمحاكمتهما و طردها من كلّ الفرق التّونسيّة. إنّ استعمال المراقبة و المراجعة المرئيّة لا يدلي بالحقائق إذا وقع تجاهله من طرف حكم المباريات و هو ما وقع في مباراة الأهلي المصري و التّرجّي التّونسي.

Keyser3050  (France)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 14h 25m |           
إنّ الشّاة لا ينفعها سلخها بعد ذبحها . و الشعب التونسي لا يشكّ في كرم و ضيافة الشعب المغربي الشّقيق. لكنّ يشكّ في مصداقيتك لأنّ فريق تونسي و فريق مغربي يشتكيان من سوء معاملة أنصار البركان ! ! إذا كان الكلام من فضّة فالسّكوت من ذهب في كلّ الحالات. فالإنسان مسؤول و محاسب على ما يقول و ما يقوم به من أعمال في حياته و لا يظلم فتيلا. أستنبط من قولك أنّ فرق المغرب الأقصى لم تتحصّل في الماضي عن كؤوس و بطولات نظرا لنزاهتها لا لوجود فرق أجدر منها! ثمّ إنّ
التدخين في ساعة مبكّرة لا يقبله العقل، و إن ثبت بوجود لاعبين مدخّنين بالنّادي الصّفاقسي فعلى الإدارة القيام بمحاكمتهما و طردها من كلّ الفرق التّونسيّة. لكل رقيب عتيد استعمال المراقبة و المراجعة المرئيّة لا يدلي بالحقائق إذا وقع تجاهله من طرف حكم المباريات و هو ما وقع في مباراة الأهلي المصري و التّرجّي التّونسي.

Essoltan  (France)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 13h 50m |           
Merci Dieu puisque vous n'avez pas trouver "UNE TONNE DE ZATLA " parce que cette DENRÉE MAGIQUE on en trouve aisément chez vous au Maroc .



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