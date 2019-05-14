بومبيو: لا نسعى لحرب مع إيران وسنرد على أي هجوم

Mardi 14 Mai 2019



الأناضول

- قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إن بلاده لا تسعى لحرب مع إيران، مشددا في الوقت نفسه أن واشنطن "سترد بالشكل المناسب" حال تعرض مصالحها لهجوم.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب جلسة مباحثات بين بومبيو ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مدينة سوتشي الروسية.وأضاف بومبيو: "لا نرى احتمالا لنشوب حرب مع إيران ونريدها أن تتصرف كدولة طبيعية".وفي السياق، أعلن بومبيو أنه بحث مع نظيره الروسي عدة ملفات أخرى بينها الملف السوري والأوضاع في أوكرانيا وفنزويلا وكوريا الشمالية.وفي الملف السوري أشار أن الجانبين بحثا الأوضاع هناك بشكل عام وتم التطرق إلى مسألة خفض التصعيد في إدلب السورية.وحول الشأن الفنزويلي، قال بومبيو: "لدينا خلافات مع روسيا بشأن فنزويلا ونأمل أن ينتهي دعم موسكو (للرئيس نيكولاس) مادورو".وقال إنه تم التطرق لملف كوريا الشمالية كذلك، موضحا أن الهدف المشترك مع روسيا هو نزع السلاح في شبه الجزيرة الكورية.من جانبه، قال لافروف إن "انعدام الثقة" مع الولايات المتحدة يقوض أمن البلدين المشترك.ودعا لافروف إلى "ضرورة إعادة بناء الثقة على جميع المستويات".وأشار أنه "سلّم بومبيو مذكرة بشأن التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية لروسيا"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.وذكر بومبيو بدوره أن الرئيس، دونالد ترمب، يريد أن يجد سبلا للتعاون مع روسيا قائلا "أنا هنا اليوم لأن الرئيس ترامب ملتزم بتحسين هذه العلاقات".