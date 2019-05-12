تنياهو: بدأنا ببناء بلدة في الجولان ستحمل اسم ''ترامب''

Dimanche 12 Mai 2019
الأناضول - القدس- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن تل أبيب بدأت ببناء "بلدة، ستحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، في هضبة الجولان السورية المحتلة.
وأضاف نتنياهو، في تغريدة على تويتر، "عثرنا على موقع معين في هضبة الجولان، حيث ستقام البلدة التي ستحمل اسم الرئيس الأمريكي ترامب، وقد شرعنا في عملية البناء".
وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن نتنياهو، اعتزامه إطلاق اسم "ترامب"، على إحدى القرى أو المدن في هضبة الجولان.
وقال في بيان صدر عنه آنذاك، إن ذلك يأتي "امتنانا له على اعترافه بسيادتنا الأبدية عليها (الهضبة)".
وفي مارس/ آذار الماضي، وقّع ترامب، في البيت الأبيض، بحضور نتنياهو، مرسوما اعترف بمقتضاه بـ"سيادة" تل أبيب على الهضبة السورية، في خطوة فجرت استنكارا دوليا واسعا.
واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وفي 1981 أقر الكنيست (البرلمان) قانون ضمها إلى إسرائيل، لكن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع المنطقة على أنها أراض سورية محتلة.
وسبق أن أثار ترامب غضبا عربيا وانتقادات دولية بإعلانه، عام 2017، القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، التي تحتل المدينة الفلسطينية منذ 1967، في وضع لا يعترف به المجتمع الدولي أيضا.
وأضاف نتنياهو، في تغريدة على تويتر، "عثرنا على موقع معين في هضبة الجولان، حيث ستقام البلدة التي ستحمل اسم الرئيس الأمريكي ترامب، وقد شرعنا في عملية البناء".
وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن نتنياهو، اعتزامه إطلاق اسم "ترامب"، على إحدى القرى أو المدن في هضبة الجولان.
وقال في بيان صدر عنه آنذاك، إن ذلك يأتي "امتنانا له على اعترافه بسيادتنا الأبدية عليها (الهضبة)".
وفي مارس/ آذار الماضي، وقّع ترامب، في البيت الأبيض، بحضور نتنياهو، مرسوما اعترف بمقتضاه بـ"سيادة" تل أبيب على الهضبة السورية، في خطوة فجرت استنكارا دوليا واسعا.
واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وفي 1981 أقر الكنيست (البرلمان) قانون ضمها إلى إسرائيل، لكن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع المنطقة على أنها أراض سورية محتلة.
وسبق أن أثار ترامب غضبا عربيا وانتقادات دولية بإعلانه، عام 2017، القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، التي تحتل المدينة الفلسطينية منذ 1967، في وضع لا يعترف به المجتمع الدولي أيضا.
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Par:aruodg ( )
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