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كاس تونس للرقبي - مستقبل جمال ونادي باجة للرقبي يوم الاربعاء 1 ماي في الدور النهائي

Mercredi 24 Avril 2019

Mercredi 24 Avril 2019
وات - يتبارى المستقبل الرياضي بجمال مع نادي الرقبي بباجة في الدور النهائي لكاس تونس للرقبي ب15 لاعبا يوم الاربعاء 1 ماي المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال بملعب الرقبي بالمنزه .
وستقام الادوار النهائية حسب البرنامج التالي صنف الوسطيات - س 13 و30د صنف الكبريات - س 14 صنف الاكابر - س 15


  
  
     
  
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