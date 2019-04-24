كاس تونس للرقبي - مستقبل جمال ونادي باجة للرقبي يوم الاربعاء 1 ماي في الدور النهائي

Mercredi 24 Avril 2019
وات - يتبارى المستقبل الرياضي بجمال مع نادي الرقبي بباجة في الدور النهائي لكاس تونس للرقبي ب15 لاعبا يوم الاربعاء 1 ماي المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال بملعب الرقبي بالمنزه .
وستقام الادوار النهائية حسب البرنامج التالي صنف الوسطيات - س 13 و30د صنف الكبريات - س 14 صنف الاكابر - س 15
وستقام الادوار النهائية حسب البرنامج التالي صنف الوسطيات - س 13 و30د صنف الكبريات - س 14 صنف الاكابر - س 15
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
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