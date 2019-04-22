سريلانكا تحمّل جماعة مسلحة محلية مسؤولية هجمات الأحد

Lundi 22 Avril 2019
الأناضول - كولومبو -
وزير الصحة راجيتا سيناراتني في مؤتمر صحفي:
- "جماعة التوحيد الوطنية" هي المسؤولة عن الهجمات
- الانتحاريون السبعة الذين نفذوا الهجمات المتزامنة سريلانكيون
- لم يستبعد وجود ارتباطات خارجية للجماعة المسلحة
حمّلت حكومة سريلانكا، الإثنين، جماعة مسلحة محلية، مسؤولية الهجمات الإرهابية التي استهدفت، قبل يوم، كنائس وفنادق بالبلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الصحة السريلانكي، راجيتا سيناراتني، في كولومبو، كبرى مدن البلاد.
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية عن سيناراتني قوله إن "جماعة مسلحة محلية تسمى (جماعة التوحيد الوطنية)، هي المسؤولة عن الهجمات الانتحارية التي وقعت الأحد".
وأضاف أن "الانتحاريين السبعة الذين نفذوا الهجمات المتزامنة على 3 كنائس و3 فنادق فاخرة في العاصمة كولومبو وحولها، هم مواطنون سريلانكيون".
ولم يستبعد الوزير وجود ارتباطات خارجية للجماعة المسلحة رغم أنها محلية.
والأحد، أسفرت ثمان هجمات بسريلانكا، الأحد، عن مقتل ما لا يقل عن 290 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين، وفق الشرطة المحلية.
وتزامنت الهجمات مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح" في سريلانكا التي تعتبر دولة ذات غالبية بوذية، فيما يبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليون، من إجمالي سكان البلاد المقدر بـ21 مليونا.
وزير الصحة راجيتا سيناراتني في مؤتمر صحفي:
- "جماعة التوحيد الوطنية" هي المسؤولة عن الهجمات
- الانتحاريون السبعة الذين نفذوا الهجمات المتزامنة سريلانكيون
- لم يستبعد وجود ارتباطات خارجية للجماعة المسلحة
حمّلت حكومة سريلانكا، الإثنين، جماعة مسلحة محلية، مسؤولية الهجمات الإرهابية التي استهدفت، قبل يوم، كنائس وفنادق بالبلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الصحة السريلانكي، راجيتا سيناراتني، في كولومبو، كبرى مدن البلاد.
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية عن سيناراتني قوله إن "جماعة مسلحة محلية تسمى (جماعة التوحيد الوطنية)، هي المسؤولة عن الهجمات الانتحارية التي وقعت الأحد".
وأضاف أن "الانتحاريين السبعة الذين نفذوا الهجمات المتزامنة على 3 كنائس و3 فنادق فاخرة في العاصمة كولومبو وحولها، هم مواطنون سريلانكيون".
ولم يستبعد الوزير وجود ارتباطات خارجية للجماعة المسلحة رغم أنها محلية.
والأحد، أسفرت ثمان هجمات بسريلانكا، الأحد، عن مقتل ما لا يقل عن 290 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين، وفق الشرطة المحلية.
وتزامنت الهجمات مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح" في سريلانكا التي تعتبر دولة ذات غالبية بوذية، فيما يبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليون، من إجمالي سكان البلاد المقدر بـ21 مليونا.
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Par:slimene (France )
Sur:حصيلة تفجيرات سريلانكا تصل إلى 290 قتيلا وأكثر من 500 جريح