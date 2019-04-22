خمسة أفلام تونسية في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم الشرقي بجنيف 2019

Lundi 22 Avril 2019



وات

- تم اختيار خمسة أفلام تونسية للمشاركة في مختلف المسابقات الرسمية للدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم الشرقي بجنيف التي ستلتئم من 29 أفريل إلى 5 ماي 2019 بمدينة جنيف السويسرية.ففي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة يشارك المخرج التونسي محمود بن محمود بفيلم "فتوى" (102دق) فيما تشهد مسابقة الأفلام القصيرة مشاركة الفيلمين التونسيين "يسار يمين" (22دق) لمطيع الدريدي و"بلاك ممبا" (20دق) لآمال قلاتي.وتحضر السينما التونسية أيضا في مسابقة "جائزة النقاد" من خلال فيلم "شيطان القايلة" للمخرج معز كمون.وتقدم الشابة ريم النخلي شريطها السينمائي القصير "رنيم" (15دق) في المسابقة المدرسية الموجهة لقسم الاستقبال "ليسينيول" بجنيف.أفلام "فتوى" و"شيطان القايلة" و"يسار يمين" من إنتاج سنة 2018 فيما سجل فيلما "رنيم" وبلاك ممبا" خروجهما إلى القاعات سنة 2017 وتشهد دورة العام الحالي من المهرجان 83 فيلما (من 31 بلدا) منها 34 في المسابقات الرسمية منها 8 أفلام وثائقية و13 فيلما قصيرا و7 أفلام طويلة و6 في مسابقة النقاد.وللتذكير فقد كانت تونس شاركت العام الماضي بثلاثة أعمال سينمائية في الدورة الثالثة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم الشرقي بجنيف.