Radio Babnet Tunisie On Air: Nadem Ghazali - cocktail  

خمسة أفلام تونسية في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم الشرقي بجنيف 2019

Lundi 22 Avril 2019

Lundi 22 Avril 2019
وات - تم اختيار خمسة أفلام تونسية للمشاركة في مختلف المسابقات الرسمية للدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم الشرقي بجنيف التي ستلتئم من 29 أفريل إلى 5 ماي 2019 بمدينة جنيف السويسرية.

ففي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة يشارك المخرج التونسي محمود بن محمود بفيلم "فتوى" (102دق) فيما تشهد مسابقة الأفلام القصيرة مشاركة الفيلمين التونسيين "يسار يمين" (22دق) لمطيع الدريدي و"بلاك ممبا" (20دق) لآمال قلاتي.
وتحضر السينما التونسية أيضا في مسابقة "جائزة النقاد" من خلال فيلم "شيطان القايلة" للمخرج معز كمون.


وتقدم الشابة ريم النخلي شريطها السينمائي القصير "رنيم" (15دق) في المسابقة المدرسية الموجهة لقسم الاستقبال "ليسينيول" بجنيف.
أفلام "فتوى" و"شيطان القايلة" و"يسار يمين" من إنتاج سنة 2018 فيما سجل فيلما "رنيم" وبلاك ممبا" خروجهما إلى القاعات سنة 2017 وتشهد دورة العام الحالي من المهرجان 83 فيلما (من 31 بلدا) منها 34 في المسابقات الرسمية منها 8 أفلام وثائقية و13 فيلما قصيرا و7 أفلام طويلة و6 في مسابقة النقاد.

وللتذكير فقد كانت تونس شاركت العام الماضي بثلاثة أعمال سينمائية في الدورة الثالثة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم الشرقي بجنيف.

  
  
     
  
festival-a523ea2f0f311952dfab30c236493e69-2019-04-22 07:42:52






0 de 0 commentaires pour l'article 180952



En continu

الاثنين 22 أفريل 2019 | 16 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:27 19:02 16:01 12:25 05:36 04:01
20°
 33° % 68 :الرطــوبة
تونــس 13°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
33°-1324°-1428°-1424°-1423°-14
  • Avoirs en devises
    13448,5

  • (19 avril)
  • Jours d'importation
    78
  •              1 € = 3,41378 DT        1$ =3,01930 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 avril)   698,4 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1555921625|180952 308|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires