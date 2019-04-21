قدم: رونالدو مستمر في يوفنتوس الإيطالي الموسم المقبل

Dimanche 21 Avril 2019
الأناضول - محمد يونس - حسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، الأحد، مسألة بقائه ضمن صفوف الفريق الكروي من عدمه في الموسم المقبل.
وفي تصريح صحفي، قال رونالدو "لم تكن الأمور جيدة بالنسبة لي ولفريقي بعد الخروج من النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا، حيث أنها تعتبر البطولة المفضلة لي، لكن العام المقبل سيكون أفضل".
وأضاف " أنا باقٍ في يوفنتوس بنسبة 100 بالمئة ولن أرحل كما تردد مؤخرا".
وأوضح "أنا سعيد للتتويج مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي في أول مواسمي معه، وسأحاول جاهدًا معه لحصد المزيد من البطولات والألقاب".
وترددت أنباء في الفترة الأخيرة حول رغبة رونالدو في الرحيل عن يوفنتوس بعد الفشل في انتزاع لقب دوري أبطال أوروبا.
وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس قادمًا من ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو.
وفي تصريح صحفي، قال رونالدو "لم تكن الأمور جيدة بالنسبة لي ولفريقي بعد الخروج من النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا، حيث أنها تعتبر البطولة المفضلة لي، لكن العام المقبل سيكون أفضل".
وأضاف " أنا باقٍ في يوفنتوس بنسبة 100 بالمئة ولن أرحل كما تردد مؤخرا".
وأوضح "أنا سعيد للتتويج مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي في أول مواسمي معه، وسأحاول جاهدًا معه لحصد المزيد من البطولات والألقاب".
وترددت أنباء في الفترة الأخيرة حول رغبة رونالدو في الرحيل عن يوفنتوس بعد الفشل في انتزاع لقب دوري أبطال أوروبا.
وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس قادمًا من ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو.
En continu
- Hier 21:14 ليبيا: مقتل 9 من قوات حفتر في معارك طرابلس
- Hier 17:50 Maroc: Démission collective de 305 médecins
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:26
|19:01
|16:01
|12:25
|05:37
|04:03
|
18°
|19°
|% 68
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
8.2 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|19°-15
|30°-14
|28°-15
|26°-15
|22°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 60 595) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 50 158) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 726) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 46 346) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 694) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 497) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 44 462) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 43 096) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 42 023) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 40 938) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 39 272) عبير موسى امام القضاء
( 37 487) بعد طرد كرونيكور برنامج كلام الليل
( 37 369) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 36 869) راشد الخياري: السجناء انتقموا من
( 35 768) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 846) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 041) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 29 761) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 731) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 282) بتحريض من رضا بالحاج: سليم الرياحي
Par:dallalihtm (Europe )
Sur: مبروك كورشيد: ''خطب الجمعة '' في المساجد تخدم النهضة وهي أخطر على تونس من الفساد المالي