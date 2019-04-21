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قدم: رونالدو مستمر في يوفنتوس الإيطالي الموسم المقبل

Dimanche 21 Avril 2019

Dimanche 21 Avril 2019
الأناضول - محمد يونس - حسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، الأحد، مسألة بقائه ضمن صفوف الفريق الكروي من عدمه في الموسم المقبل.

وفي تصريح صحفي، قال رونالدو "لم تكن الأمور جيدة بالنسبة لي ولفريقي بعد الخروج من النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا، حيث أنها تعتبر البطولة المفضلة لي، لكن العام المقبل سيكون أفضل".


وأضاف " أنا باقٍ في يوفنتوس بنسبة 100 بالمئة ولن أرحل كما تردد مؤخرا".

وأوضح "أنا سعيد للتتويج مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي في أول مواسمي معه، وسأحاول جاهدًا معه لحصد المزيد من البطولات والألقاب".

وترددت أنباء في الفترة الأخيرة حول رغبة رونالدو في الرحيل عن يوفنتوس بعد الفشل في انتزاع لقب دوري أبطال أوروبا.

وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس قادمًا من ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو.

  
  
     
  
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