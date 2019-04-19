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وديع الجريء: النادي البنزرتي سيكون ثالث الاندية التونسية التي ستشارك في النسخة المقبلة للبطولة العربية

Vendredi 19 Avril 2019

Vendredi 19 Avril 2019
وات - أوضح وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم أن تونس هي البلد العربي الوحيد إلى حد الآن الذي منحه الاتحاد العربي فرصة المشاركة بثلاثة فرق مبيّنا أن إختيار النادي البنزرتي جاء تلبية لرغبة الجهة المنظمة وباقتراح من رئيس الجامعة باعتباره كعضو في المكتب التنفيذي للاتحاد.

واضاف الجريء ان مكانة النادي البنزرتي ونتائجه في البطولة الوطنية ورصيده على مستوى المشاركات القارية باعتبار انه افتتح سجل التتويجات الأفريقية للأندية التونسية فضلا عن انتمائه الى مدينة عريقة من اهم المدن التونسية .


وقال أن الاتحاد العربي قرر أن تكون المشاركة في النسخة الثالثة لبطولة الأندية العربية في شكل إستضافات بقطع النظر عن ترتيب الأندية في البطولات المحلية اي ان الإتحاد العربي هو الذي يختار في حين يقتصر دور الجامعة على المصادقة من عدمها .

  
  
     
  
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