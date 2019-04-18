المغرب تعلن عن تقديم مساعدة مالية لفرنسا لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام

Jeudi 18 Avril 2019
باب نات/سبوتنيك - أعلنت المملكة المغربية اليوم الخميس عن تقديمها لمساهمة مالية من أجل المشاركة في عملية بناء كاتدرائية نوتردام الفرنسية التي تعرضت لحريق يوم الاثنين الماضي.
وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية نقلاً عن بيان للسفارة المغربية في باريس اليوم الخميس إن "السفير المغربي في فرنسا شكيب بن موسى أعلن عن مساهمة مالية دون الإشارة إلى حجمها بهدف المساهمة بإعادة بناء كاتدرائية نوتردام".
وأضاف البيان أن "سفير المغرب في فرنسا شكيب بن موسى اتصل اليوم الخميس بأسقف باريس المونسنيور ميشيل أوبتي وأعلمه بقرار المملكة المغربية القيام بمساهمة مالية في إعادة بناء كاتدرائية نوتردام".
ومنذ الحريق الذي تعرضت له كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس يوم الاثنين الماضي، لم تتوقف الهبات عن الارتفاع حيث تخطت مبلغ 700 مليون يورو.
واندلع حريق هائل، مساء يوم الاثنين الماضي، في كاتدرائية نوتردام الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس. وتعد الكاتدرائية من أهم المعالم السياحية في فرنسا حيث يزورها ملايين السياح سنوياً. وبدأت أعمال بناء الكاتدرائية الكاثوليكية عام 1163 لكي تنتهي عام 1345، ولعبت دوراً تاريخياً إذ اعتاد ملوك فرنسا في الماضي القيام بالاحتفالات الدينية والتأبينية داخلها لكي تصبح بذلك أشهر كاتدرائية فرنسية نظرا لدورها التاريخي ولضخامة بنيانها ولفن عمارتها.
وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية نقلاً عن بيان للسفارة المغربية في باريس اليوم الخميس إن "السفير المغربي في فرنسا شكيب بن موسى أعلن عن مساهمة مالية دون الإشارة إلى حجمها بهدف المساهمة بإعادة بناء كاتدرائية نوتردام".
وأضاف البيان أن "سفير المغرب في فرنسا شكيب بن موسى اتصل اليوم الخميس بأسقف باريس المونسنيور ميشيل أوبتي وأعلمه بقرار المملكة المغربية القيام بمساهمة مالية في إعادة بناء كاتدرائية نوتردام".
ومنذ الحريق الذي تعرضت له كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس يوم الاثنين الماضي، لم تتوقف الهبات عن الارتفاع حيث تخطت مبلغ 700 مليون يورو.
واندلع حريق هائل، مساء يوم الاثنين الماضي، في كاتدرائية نوتردام الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس. وتعد الكاتدرائية من أهم المعالم السياحية في فرنسا حيث يزورها ملايين السياح سنوياً. وبدأت أعمال بناء الكاتدرائية الكاثوليكية عام 1163 لكي تنتهي عام 1345، ولعبت دوراً تاريخياً إذ اعتاد ملوك فرنسا في الماضي القيام بالاحتفالات الدينية والتأبينية داخلها لكي تصبح بذلك أشهر كاتدرائية فرنسية نظرا لدورها التاريخي ولضخامة بنيانها ولفن عمارتها.
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Par:kamelnet (Tunisia )
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