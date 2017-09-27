حافظ قائد السبسي ينفي نيته رئاسة فريق الترجي خلفا لحمدي المدب

وقال حافظ السبسي في تدوينة في صفحته الرسمية على الفايسبوك بانه حاول إقناع حمدي المدب عن الاستقالة.
ودون حافظ السبسي في صفحته الرسمية على الفايسبوك ما يلي " في خضم ما وقع تداوله من عديد الأطراف حول موضوع الاستقالة المفاجئة لرئيس الترجي حمدي المدب وعلى إمكانية خلافته ...
أؤكد بأني أتحمل مسؤولية سياسية حزبية واليوم انا بعيد عن اجواء التسيير الرياضي بالرغم اني ابقى من أبناء الترجي ...
وحينما علمت بخبر هذه الاستقالة، قمت بالإتصال بصديقي حمدي المدب وتنقلت فورا لبيته للسعي لاثنائه عن هذه الاستقالة باعتبار أن اللحظة تتطلب التفاف الجميع حول الجمعية وأنا إذ أجدد هذا الطلب لصديقي حمدي المدب فإني أدعو البعض إلى ضرورة ترك سلوك الركوب على الأحداث جانبا ووضع مصلحة الترجي فوق الجميع وهي مصلحة تقتضي في رأينا مواصلة حمدي المدب لتحمل المسؤولية على رأس الفريق وتقدير العمل الجبار الذي ما فتئ يقوم به.
Publié le:2017-09-27 17:31:01
Par:mah20 (Guadeloupe )
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