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فتاة تونسية تعترف: من البكالوريا إلى التخرج ممارسة الجنس مع الأساتذة هو وسيلتي للنجاح
Mercredi 27 Septembre 2017
بــاب نــات
- فاجأت متصلة ببرنامج"سرك في بير" على إذاعة "موزاييك" علاء الشابي بانها طالبة فقدت عذريتها منذ كان سنها 16 سنة.
وأكدت المتصلة انها أقامت علاقة جنسية مع أستاذها في " الباكالوريا" حتى تنجح مشيرة بانها واصلت نفس المسار في " الجامعة".
Publié le:2017-09-27 10:58:33
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