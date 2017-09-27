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فتاة تونسية تعترف: من البكالوريا إلى التخرج ممارسة الجنس مع الأساتذة هو وسيلتي للنجاح

Mercredi 27 Septembre 2017
بــاب نــات - فاجأت متصلة ببرنامج"سرك في بير" على إذاعة "موزاييك" علاء الشابي بانها طالبة فقدت عذريتها منذ كان سنها 16 سنة.

وأكدت المتصلة انها أقامت علاقة جنسية مع أستاذها في " الباكالوريا" حتى تنجح مشيرة بانها واصلت نفس المسار في " الجامعة".





Publié le:2017-09-27 10:58:33

  
  
  
  
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