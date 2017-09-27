فتاة تونسية تعترف: من البكالوريا إلى التخرج ممارسة الجنس مع الأساتذة هو وسيلتي للنجاح

Mercredi 27 Septembre 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-09-27 10:58:33

- فاجأت متصلة ببرنامج"سرك في بير" على إذاعة "موزاييك" علاء الشابي بانها طالبة فقدت عذريتها منذ كان سنها 16 سنة.وأكدت المتصلة انها أقامت علاقة جنسية مع أستاذها في " الباكالوريا" حتى تنجح مشيرة بانها واصلت نفس المسار في " الجامعة".