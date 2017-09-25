Radio Babnet Tunisie  On Air: Jebali - Dart El Ayyam  
Sport

نادال يواصل تصدره لقائمة لاعبي التنس المحترفين

Lundi 25 Septembre 2017
بــاب نــات - واصل النجم الإسباني "رافائيل نادال" حفاظه على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين وسط تراجع السويسري "ستانيسلاس فافرينكا" الغائب عن الملاعب للإصابة عقب إعلان الترتيب الجديد اليوم الإثنين.

وظل "الماتادور" نادال المتوّج بلقب أمريكا المفتوحة للتنس مؤخرا في صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس وحل بعده الأسطورة السويسرية "روجر فيدرير" المتوّج بلقبي أستراليا وويمبلدون هذا الموسم وجاء البريطاني "آندي موراي" ثالثا.

وبقي الألماني الشاب "ألكسندر زفيريف" في المرتبة الرابعة وكذلك الكرواتي "مارين شيليتش"خامسا وحلّ الصربي الإستثنائي "نوفاك دجوكوفيتش" الغائب حتى نهاية الموسم للإصابة سادسا والنمساوي "دومينيك ثيم" سابعا.

وتراجع فافرينكا خطوة واحدة ليصبح في المركز التاسع فيما تواجد البلغاري "غريغور ديميتروف" في المركز الثامن متقدما مركزا واحدا وحافظ الإسباني "بابلو كارينيو بوستا" على المرتبة العاشرة.

Publié le:2017-09-25 17:37:32

  
  
  
  
festival-58c3e0263ddac05ca2d59582131d862a-2017-09-25 17:37:32





0 de 0 commentaires pour l'article 148176



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13052,1

  • (22 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,92150 DT        1$ =2,43853 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 sept)   851,9 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab






Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |148176 276|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires