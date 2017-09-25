نادال يواصل تصدره لقائمة لاعبي التنس المحترفين

وظل "الماتادور" نادال المتوّج بلقب أمريكا المفتوحة للتنس مؤخرا في صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس وحل بعده الأسطورة السويسرية "روجر فيدرير" المتوّج بلقبي أستراليا وويمبلدون هذا الموسم وجاء البريطاني "آندي موراي" ثالثا.
وبقي الألماني الشاب "ألكسندر زفيريف" في المرتبة الرابعة وكذلك الكرواتي "مارين شيليتش"خامسا وحلّ الصربي الإستثنائي "نوفاك دجوكوفيتش" الغائب حتى نهاية الموسم للإصابة سادسا والنمساوي "دومينيك ثيم" سابعا.
وتراجع فافرينكا خطوة واحدة ليصبح في المركز التاسع فيما تواجد البلغاري "غريغور ديميتروف" في المركز الثامن متقدما مركزا واحدا وحافظ الإسباني "بابلو كارينيو بوستا" على المرتبة العاشرة.
Publié le:2017-09-25 17:37:32
Par:ra7ala (Saudi Arabia ) Par Mobile
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