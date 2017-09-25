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تصفيات مونديال روسيا 2018 (غينيا/تونس) - نبيل معلول يكشف عن القائمة الاولية للاعبين

Lundi 25 Septembre 2017
بــاب نــات - كشف نبيل معلول مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في التربص الإعدادي لمباراة الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الاولى لحساب تصفيات مونديال "روسيا 2018" ضد منتخب غينيا يوم 7 اكتوبر المقبل في كوناكري (س 18).

وسجلت التشكيلة بالخصوص عودة أحمد العكايشي مهاجم فريق اهلي جدة السعودي كما ضمت القائمة عددا من اللاعبين المحليين الجدد.
ويشار الى ان المنتخب التونسي سيجري تربصا تحضيريا بطبرقة بداية من يوم غد الثلاثاء بمشاركة اللاعبين المحليين فقط باستثناء لاعبي النجم الرياضي الساحلي والنادي الافريقي الذين سيخوضون على التوالي ذهاب الدور نصف النهائي لكاس رابطة الابطال وكاس الكنفدرالية نهاية الاسبوع الحالي.


وسيقام التربص الثاني للفريق بمشاركة كافة اللاعبين المحليين والمحترفين يوم 1 أكتوبر المقبل ويتواصل الى غاية موعد التحول إلى كوناكري اي يوم الخميس 5 أكتوبر.

وفيما يلي القائمة الكاملة للاعبين المدعويين:
حراس مرمى // أيمن المثلوثي (النجم الساحلي) وفاروق بن مصطفى (الشباب السعودي) ومعز بن شريفية (الترجي الرياضي ) وعلي القلعي (شبيبة القيروان ) ومحمد الهادي قعلول (النادي الصفاقسي).

خط الدفاع // رامي البدوي وحمدي النقاز (النجم الساحلي) وحمزة المثلوثي وياسين مرياح (النادي الصفاقسي ) وخليل شمام وعلي المشاني (الترجي الرياضي) وأسامة الحدادي (ديجون الفرنسي) وعلي معلول (الأهلي المصري) وزياد مشموم ووليد الهيشري (الاتحاد المنستيري).

خط وسط الميدان // الفرجاني ساسي وغيلان الشعلالي (الترجي الرياضي) ومحمد أمين بن عمر وأيمن الطرابلسي (النجم الساحلي) وكريم العواضي وأسامة العمدوني (النادي الصفاقسي) وحمزة الجلاصي (النادي البنزرتي ) وأحمد خليل (الإفريقي).

خط الهجوم // فخر الدين بن يوسف وأنيس البدري وطه ياسين الخنيسي (الترجي الرياضي) ووهبي الخزري (رين الفرنسي) ويوسف المساكني (الدحيل القطري) ونعيم السليتي (ديجون الفرنسي) ويوهان توزغار (سوشو الفرنسي) وأحمد العكايشي (اتحاد جدة السعودي).
ر- م ف


Publié le:2017-09-25 17:30:16

  
  
  
  
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