لاعب التنس مالك الجزيري يتراجع 6 مراكز

وكان الجزيري خرج من الدور الاول لبطولة أزمير التركية بعد انهزامه أمام اللاعب المصري كريم مأمون 6-7 و4-6.
ويخوض الجزيري منافسات الدور الاول لدورة شانزان التي تقام بالصين من 25 سبتمبر الى 1 اكتوبر والبالغة قيمة جوائزها المالية 731 ألف دولار حيث سيواجه غدا الثلاثاء الروماني ماريوس كوبيل (المصنف 86 عالميا).
وقد تفوق اليوم الإثنين في الدور الأول لمسابقة الزوجي رفقة الإسباني مارسال جرانولارز، على الثنائي باولو لورانزي (ايطاليا) وروجيريو دوترا سيلفا (البرازيل) 7-6 و6-4.
Publié le:2017-09-25 14:35:51
Par:falfoul (Tunisia ) Par Mobile
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