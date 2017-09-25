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Sport

استعدادا لمونديال المانيا - المنتخب التونسي للسيدات بلاعباته المحترفة في تربص بنابل

Lundi 25 Septembre 2017
بــاب نــات - يدخل المنتخب التونسي للسيدات لكرة اليد ابتداء من اليوم الاثنين والى غاية 30 سبتمبر الجاري في تربص تحضيري بنابل بمشاركة اللاعبات المحترفات وذلك في اطار الاستعدادات لبطولة العالم التي ستستضيفها المانيا من 1 الى 17 ديسمبر القادم.

وسيجري المنتخب الوطني خلال هذا التربص 7 حصص تدريبية ستكون مشفوعة بمباراتين تطبيقيتين سيخوضهما امام فريقي الاصاغر والاوسط لبعث بني خيار .
واثر هذا التربص ستشارك سيدات تونس يومي الجمعة 24 والاحد 26 نوفمبر القادم في الدورة الدولية الودية رازل باك التي ستقام بملعب بيار كوبرتان بباريس بمشاركة منتخبات فرنسا وسلوفينيا وانغولا.


وفي هذا الاطار وجه المدرب الوطني عصام اللحياني الدعوة للاعبات الاتي ذكرهن للمشاركة في هذا التربص وهن :
في حراسة المرمى / اشراف عبدالله (مقرين الرياضية) وفادية العمراني (النادي الافريقي) ونسرين حمزة (الجمعية النسائية بالمهدية).

جناح ايسر / فاطمة بوري (النادي الافريقي) وبثينة عميش (جمعية صفاقس)

ظهير ايسر / ايناس الخويلدي (رامينيكوفالسا الروماني) وسيرين الفرحاني (جمعية الساحل) وشيماء الجويني (المجمع البترولي الجزائري)

صانعة العاب / منى شباح (شامبري الفرنسي) وسندس حشانة (جمعية طبلبة) وسندة فارح شقير (مقرين الرياضية)

لاعبة دائرة / راقية الرزقي ومنى الجليزي (النادي الافريقي)

ظهير ايمن / اميمة دردور (النادي الافريقي) وامل الحمروني (جمعية صفاقس)

جناح ايمن / فاطمة صفر (فو اون فيلين الفرنسي) واية بن عبد الله (النادي الافريقي)


وفي ما يلي برنامج الدورة
الجمعة 22 نوفمبر 2017 س18 / سلوفينيا - انغولا س20 و30/ فرنسا - تونس

الاحد 24 نوفمبر 2017 س15/ تونس - سلوفينيا س17 و30/ فرنسا - انغولا

وجدير بالتذكير ان العناصر الوطنية ستخوض الدور الاول لمونديال المانيا 2017 ضمن المجموعة الثالثة حيث ستستهل سلسلة لقاءاتها بمواجهة روسيا يوم السبت 2 ديسمبر القادم (س14) قبل ملاقاة البرازيل يوم الاحد 3 ديسمبر (س14) ثم الدنمارك يوم الثلاثاء 5 ديمسبر (س20 و15) والمونتنيغرو يوم الاربعاء 6 ديسمبر (س17 و45) فاليابان يوم الجمعة 8 ديسمبر (12).

Publié le:2017-09-25 11:25:40

  
  
  
  
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