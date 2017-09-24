إطلاق تظاهرة مسرحية جديدة بعنوان ''المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج'' من 5 إلى 12 ماي 2018

وأوضح أن هذا المهرجان المسرحي يسعى إلى تقديم عروض المونودراما (أي المسرحيات التي يقوم بأداءها فنان واحد على خشبة المسرح) والحكايا والسلوهات وعروض السلام، مشددا على أن هذه التظاهرة ملتزمة بدعم أعمال المونودراما من خلال عرضها في الفضاءات المسرحية التقليدية أو تقديمها في شكل عروض" فن الشارع " بساحات الفنون أو بمقاهي الفضاءات الثقافية... "وسيقام هذا المهرجان بالعاصمة وبخمس ولايات أخرى وهي الكاف وقفصة والقيروان وصفاقس ومدنين، ذلك أن المهرجان منخرط ومؤسس لشبكة "شارعي" المختصة في النهوض بفنون الشارع في الفضاء الافريقي"، بحسب المصدر نفسه.
وستحتضن فضاءات مختلفة عروض هذا المهرجان ومن بينها المسرح البلدي في تونس ودار الثقافة ابن رشيق و فضاء كارمن الثقافي وقاعات العروض بمراكز الفنون الدرامية والركحية بالكاف وصفاقس والقيروان وقفصة ومدنين.
أما عروض فن الشارع فستقدم بساحات الفنون والمقاهي الثقافية في الجهات. وستتضمن فعاليات هذه التظاهرة برمجة زيارات للمواقع السياحية بالجهات لفائدة الضيوف الذين يمكنهم أن يقدموا عروض باللغة العربية أو الفرنسية.
وقد حدد يوم 15 جانفي 2018 آخر أجل لتقديم الترشحات للفنانين المحترفين والهواة وسيتم نشر نتائج عملية الاختيار على الموقع الإلكتروني للمهرجان في 2 فيفري 2018 على أقصى تقدير وبإصدار صحفي في موعد أقصاه 3 فيفري 2018.
ويحرص مؤسسو ومنظمو المهرجان، بحسب الفنان إكرام عزوز،على أن "يكون المهرجان فضاء للتبادل الثقافي والفني بين المبدعين من جميع أنحاء العالم ونقطة انطلاق للفنانين الجدد".
ويسهر على تنظيم المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج، فريق من المسرحيين والفاعلين الثقافيين، من ممثلين ومخرجين وتقنيين على غرار اكرام عزوز وكوثر الضاوي والطاهر عيسى بن العربي وبسام بلطي.
Publié le:2017-09-24 20:12:19
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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