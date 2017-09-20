السيسي من مقرّ UN: أدعو الشعب الفلسطيني لقبول التعايش مع الإسرائيليين في أمان
Mercredi 20 Septembre 2017
وكالات -
طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمعالجة القضية الفلسطينية، داعيا الشعب الفلسطيني إلى "الاتحاد حلف الهدف، والاستعداد لقبول التعايش مع الإسرائيليين في أمان"، كما دعا الشعب الإسرائيلي إلى "التمعن في تجربة السلام مع مصر"، متحدثا عن أن "أمن وسلامة المواطن الإسرائلي جنبا إلى جنبا مع أمن وسلامة نظيره الفلسطيني" يعدّ هدفا لخطوة السلام الجديدة التي طالب جميع الدول بدعمها.
وقال السيسي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "أتوجه بكلمتي وندائي الأول إلى الشعب الفلسطيني، وأقول له مهم أوي (جدا) الاتحاد خلف الهدف، وعدم الاختلاف، وعدم إضاعة الفرصة، والاستعداد لقبول التعايش مع الآخر مع الإسرائيليين في أمان وسلام".
Publié le:2017-09-20 08:19:40
festival-81a9e159655db2ddd92808b73aecb2db-2017-09-20 08:19:40
Par:nourammar (Tunisia )
Sur:ارقام قياسية جديدة يحطمها إعلام العار ..