Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Oudeti-Eine  
Monde

السيسي من مقرّ UN: أدعو الشعب الفلسطيني لقبول التعايش مع الإسرائيليين في أمان

Mercredi 20 Septembre 2017
وكالات - طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمعالجة القضية الفلسطينية، داعيا الشعب الفلسطيني إلى "الاتحاد حلف الهدف، والاستعداد لقبول التعايش مع الإسرائيليين في أمان"، كما دعا الشعب الإسرائيلي إلى "التمعن في تجربة السلام مع مصر"، متحدثا عن أن "أمن وسلامة المواطن الإسرائلي جنبا إلى جنبا مع أمن وسلامة نظيره الفلسطيني" يعدّ هدفا لخطوة السلام الجديدة التي طالب جميع الدول بدعمها.

وقال السيسي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "أتوجه بكلمتي وندائي الأول إلى الشعب الفلسطيني، وأقول له مهم أوي (جدا) الاتحاد خلف الهدف، وعدم الاختلاف، وعدم إضاعة الفرصة، والاستعداد لقبول التعايش مع الآخر مع الإسرائيليين في أمان وسلام".



Publié le:2017-09-20 08:19:40

  
  
  
  
festival-81a9e159655db2ddd92808b73aecb2db-2017-09-20 08:19:40





0 de 0 commentaires pour l'article 147934



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13136,4

  • (19 sept)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,91504 DT        1$ =2,44422 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 sept)   1186,1 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |147934 717|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires