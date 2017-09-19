حول طعن الترجي الرياضي بخصوص عقوبة ''الويكلو'' : لجنة الاستئاف تقرر تاجيل التصريح بالحكم الى 3 اكتوبر

وكانت الرابطة الوطنية لكرة القدم قررت تسليط عقوبة اللعب دون حضور الجمهور ب3 مباريات على الترجي الرياضي على خلفية الاحداث التي رافقت مباراته امام اتحاد بن قردان في اطار الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى وهو ما يعني اجراء لقاء "دربي" العاصمة بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي المقرر في اطار الجولة السادسة امام مدارج خالية.
وكان الترجي الرياضي قد لعب مباراة الجولة الرابعة ذهابا ضد مستقبل قابس دون حضور الجمهور. كما قررت لجنة الاستئناف تاجيل الطعن المقدم من النادي الافريقي والاتحاد المنستيري بخصوص العقوبة المسلطة عليهما من قبل مكتب الرابطة المتمثلة في خوض 3 مقابلات دون حضور الجمهور الى يوم 3 اكتوبر ايضا.
وكانت الرابطة سلطت عقوبة "الويكلو" على النادي الافريقي والاتحاد المنستيري على خلفية الاحداث التي جدت خلال مباراتيهما امام الملعب التونسي والنجم الساحلي على التوالي لحساب الجولة الثالثة.
ومن جهة اخرى قررت لجنة الاستئناف تثبيت العقوبة المسلطة على المدرب المساعد للنجم الساحلي رضا الجدي بمنعه من الجلوس على بنك البدلاء وتغريمه ب5000 دينار على خلفية الاحداث التي جدت عقب مباراة فريق جوهرة الساحل والنادي البنزرتي في اطار الجولة الاولى.
Publié le:2017-09-19 18:43:03
Par:machmoumelfol (Tunisia ) Par Mobile
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