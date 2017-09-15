الدورة الدولية لسباق الدراجات بين المطارات من 3 الى 8 اكتوبر المقبل
Vendredi 15 Septembre 2017
بــاب نــات -
ينظم ديوان الطيران المدني والمطارات تحت اشراف الجامعة التونسية للدراجات وبالاشتراك مع الجمعية الرياضية للطيران المدني والمطارات الدورة الدولية 15 لسباق الدراجات بين المطارات من 3 الى 8 اكتوبر 2017 واعلن ديوان الطيران المدني والمطارات والجمعية الرياضية للطيران المدني والمطارات في بلاغ " عن استئناف نشاط الدورة الدولية الخامسة عشر لسباق الدراجات بعد انقطاع دام سبع سنوات".
ويشارك في هذه الدورة 13 فريقا من 3 قارات ممثلين لسبع دول هي تونس والجزائر والمغرب وليبيا والامارات العربية وفرنسا وبلجيكا وذلك في سباق يمتد على مسافة 772 كلم موزعة على 6 مراحل.
Publié le:2017-09-15 16:04:59
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Par:kamelwww (France )
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