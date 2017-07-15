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Culture

افتتاح الدورة 35 لمهرجان بنزرت الدولي بعرض ''ناس مقام''

Samedi 15 Juillet 2017
بــاب نــات - انطلقت، ليلة أمس الجمعة، الدورة 35 لمهرجان بنزرت الدولي، وسط حضور جماهيري غفير، بعرض افتتاحي أثثه الفنان، البشير جبالية، تحت عنوان "ناس مقام"، وجد كل من واكبه متعة حسية ونفسية وابداعية ترجمها اصرار الجمهور على البقاء لساعات طويلة بالمسرح الصيفي ببنزرت.

وواكب الجمهور العرض الصوفي الذي عرف إحياء لمقطوعات مر عليها الزمن لكنها بقيت مرغوبة من الجمهور، أخرجت في مراوحة متناغمة مع بقية الانماط الاخرى كالشعبي، و الفلكلوري، وايضا موسيقي "الراب" و "السلام" ،التي رقص معها الجمهور طيلة ساعتين تقريبا، الى جانب عرض لقصة مسيرة طفل "منزّل" على أحد الأولياء الصالحين، وذلك بإبداع فريق عمل يتكون من اكثر من 60 فنانا من نخبة أهم موسيقيي الجهة المعروفين وطنيا وعالميا، على غرار الاخوين غربي.

و استطاع كل من الفنان، بشير بن فاروق جبالية ، والمخرج الفنان ظافر غريسة عن فكرة للفنان فاروق السلاوي و ألحان للفنان، نعيم بالخوجة، توظيف الفنانين بطريقة حرفية كسبت رضى وود الجمهور الحاضر الذي بقدر انتشائه بما سمع ورأى بقدر ما زاد طلبه على الارتواء من معين الاصالة البنزرتية والتونسية من كلمات وألحان، وزادتها امتاعا اللوحات التعبيرية الجسمانية و الرقصات الممتعة التي اعدها الفنان، محمد علي التواتي، مع اعتماد تقنيات فنية تعتمد لأول مرة ربما في عرض تونسي، حسب ما أكده الفنان ،بشير بن فاروق جبالية، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، مبينا أن عرض " ناس المقام" هو مشروع فني وابداعي متكامل،و سيكون عرض بنزرت أول محطاته في انتظار محطات اخرى قادمة.

وقد تم التحضير للعرض قرابة الـ 8 أشهر بين بحث و كتابة و تمارين ،وهو بنزرتي قلبا وقالبا حيث أن كل عناصره من اكثر من منطقة بولاية بنزرت على غرار بنزرت الشمالية و الجنوبية جرزونة منزل بورقيبة رأس الجبل.

يشار الى أن العرض شهد حضور وزير الشؤون الدينية، احمد عظوم، ووالى الجهة، محمد قويدر، وعددا كبيرا من الاطارات الادارية وثلة من اعضاء مجلس نواب الشعب ومحبي المهرجان .

Publié le:2017-07-15 20:04:22

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1 de 1 commentaires pour l'article 145334

Mandhouj  (France)  |Samedi 15 Juillet 2017 à 20h 50m |           
تونسنا خاصة في الصائفة تكون قطر المهرجنات .. جميل .. و في عين الحسود فيها عود .. لكن في الحقيقة كل المدن في دول المتوسط .. شعوب المتوسط تعرف التعاون ، التضامن ، الثقافة ، الفن .. في تونسي نحي التراث ، نبدع في الجديد ، نعتز بثقافة الأجداد .. لكن في عن واحد لا ننسى أننا شعب مقاوم ... شعب يعمل من أجل إنجاز المستقبل الأحسن .. تفكيرنا في الأجيال القادمة أحد أسرار بقأنا .. ذلك هو التونسي .. كل صيف له نكهة .. فن ، سياحة ، تبادل ثقافي ، ... هذه الصائفة
، كتونسي ، أحب ذلك الفن ، ذلك الشعر ، تلك الأغنية .. أغنية الجنوب، أغنية الدوار ، أغنية المدينة ، أغنية الجبل ،... تلك الموسيقى ، من القراقنية، إلى السنفونية ، من المزود إلى الكمنجة ، إلى العود وهو ينقر على كلمات الحب ، كما على كلمات المقاومة ،... كتونسي يحب كل هذا ، اتمنى أن تكون هذه الصائفة صائفة فلسطين ، صائفة القدس ، كما صائفة الدبكة الفلسطنية .. يا قدس .. يا قدس .. الطفل في المغارة و أمه مريم .. خبز أمي ... منتصب القامة أمشي مرفوع القامة
أمشي ...

يا قدس يا زهرة المدائن ...


لأجلك يا مدينة الصلاة أصلّي
لأجلك يا بهيّة المساكن يا زهرة المدائن
يا قدس يا مدينة الصلاة أصلّي
عيوننا إليك ترحل كل يوم
تدور في أروقة المعابد
تعانق الكنائس القديمة
وتمسح الحزن عن المساجد
يا ليلة الإسراء يا درب من مرّوا إلى السماء
عيوننا إليك ترحل كلّ يوم وإنّني أصلّي

الطفل في المغارة وأمّه مريم وجهان يبكيان
لأجل من تشرّدوا
لأجل أطفال بلا منازل
لأجل من دافع واستشهد في المداخل
واستشهد السلام في وطن السلام
وسقط العدل على المداخل
حين هوت مدينة القدس
تراجع الحبّ وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب
الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان وإنني أصلّي

...
الغضب الساطع آتٍ وأنا كلي إيمان
الغضب الساطع آتٍ سأمرُّ على الأحزان
من كل طريق آتٍ بجياد الرهبة آتٍ
وكوجه الله الغامر آتٍ آتٍ آتٍ
لن يقفل باب مدينتنا فأنا ذاهبة لأصلّي
سأدقّ على الأبواب وسأفتحها الأبواب
وستغسل يا نهر الأردن وجهي بمياه قدسية
وستمحو يا نهر الأردن آثار القدم الهمجية
الغضب الساطع آتٍ بجياد الرهبة آتٍ
وسيهزم وجه القوّة
البيت لنا والقدس لنا
وبأيدينا سنعيد بهاء القدس
بأيدينا للقدس سلام آتٍ

يا قدس ، غلق المسجد .. غلق الأقصى .. و المصلون لم يصلوا .. لكن تونس ستجعل لك صائفة .. حتى تأتي عاصفة .. يحملها العود و الكمنجة و البندوقية



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