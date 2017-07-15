افتتاح الدورة 35 لمهرجان بنزرت الدولي بعرض ''ناس مقام''

Samedi 15 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-15 20:04:22

- انطلقت، ليلة أمس الجمعة، الدورة 35 لمهرجان بنزرت الدولي، وسط حضور جماهيري غفير، بعرض افتتاحي أثثه الفنان، البشير جبالية، تحت عنوان "ناس مقام"، وجد كل من واكبه متعة حسية ونفسية وابداعية ترجمها اصرار الجمهور على البقاء لساعات طويلة بالمسرح الصيفي ببنزرت.وواكب الجمهور العرض الصوفي الذي عرف إحياء لمقطوعات مر عليها الزمن لكنها بقيت مرغوبة من الجمهور، أخرجت في مراوحة متناغمة مع بقية الانماط الاخرى كالشعبي، و الفلكلوري، وايضا موسيقي "الراب" و "السلام" ،التي رقص معها الجمهور طيلة ساعتين تقريبا، الى جانب عرض لقصة مسيرة طفل "منزّل" على أحد الأولياء الصالحين، وذلك بإبداع فريق عمل يتكون من اكثر من 60 فنانا من نخبة أهم موسيقيي الجهة المعروفين وطنيا وعالميا، على غرار الاخوين غربي.و استطاع كل من الفنان، بشير بن فاروق جبالية ، والمخرج الفنان ظافر غريسة عن فكرة للفنان فاروق السلاوي و ألحان للفنان، نعيم بالخوجة، توظيف الفنانين بطريقة حرفية كسبت رضى وود الجمهور الحاضر الذي بقدر انتشائه بما سمع ورأى بقدر ما زاد طلبه على الارتواء من معين الاصالة البنزرتية والتونسية من كلمات وألحان، وزادتها امتاعا اللوحات التعبيرية الجسمانية و الرقصات الممتعة التي اعدها الفنان، محمد علي التواتي، مع اعتماد تقنيات فنية تعتمد لأول مرة ربما في عرض تونسي، حسب ما أكده الفنان ،بشير بن فاروق جبالية، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، مبينا أن عرض " ناس المقام" هو مشروع فني وابداعي متكامل،و سيكون عرض بنزرت أول محطاته في انتظار محطات اخرى قادمة.وقد تم التحضير للعرض قرابة الـ 8 أشهر بين بحث و كتابة و تمارين ،وهو بنزرتي قلبا وقالبا حيث أن كل عناصره من اكثر من منطقة بولاية بنزرت على غرار بنزرت الشمالية و الجنوبية جرزونة منزل بورقيبة رأس الجبل.يشار الى أن العرض شهد حضور وزير الشؤون الدينية، احمد عظوم، ووالى الجهة، محمد قويدر، وعددا كبيرا من الاطارات الادارية وثلة من اعضاء مجلس نواب الشعب ومحبي المهرجان .