المنتخب التونسي (U21) لكرة اليد ينهي تحضيراته ويتحول الى الجزائر يوم الاثنين للمشاركة في المونديال

وقد اجرى مقابلتين وديتين فاز فيهما على التوالي على منتخبي المغرب ( 41-21 ) والسعودية( 38-21).
واجرى المنتخب ست مقابلات تحضيرية جاءت نتائجها كالاتي:
/ يوم 2 جويلية في قطر / تونس - اسبانيا اواسط (ب) 27-28 يوم 3 جويلية في قطر / تونس - اواسط قطر 31-32 يوم 7 جويلية في اسبانيا / تونس - اسبانيا اواسط 25-29 يوم 8 جوييلية في اسبانيا/ تونس - اسبانيا اوساط 21-27 يوم 12 جويلية في طبلبة / تونس - المغرب اواسط 40-21 يوم 14 جويلية في طبلبة / تونس - السعودية اوسط 38-21 ويتحول المنتخب التونسي الذي يدربه محمد علي الصغير صباح الاثنين الى الجزائر.
وسيخوض مباراته الاولى في مونديال دون 21 سنة مع منتخب بوركينافاسو يوم الثلاثاء 18 جويلية ( س12 بتوقيت تونس ) بقاعة الحرشة بالجزائر.
وفي ما يلي برنامج مقابلات المنتخب الوطني التونسي ( دون 21 سنة) في مونديال الجزائر.
يوم 18 جويلية - س 12 / تونس / بوركينا فاسو
يوم 19 جويلية - راحة
يوم 20 جويلية - س 16 - تونس - البرازيل
يوم 21 جويلية - س18 - تونس - مقدونيا
يوم 22 جويلية - راحة
يوم 23 جويلية - س 14 - تونس - روسيا
يوم 24 جويلية - س 14- تونس - اسبانيا
يوم 26 جويلية - ثمن النهائي
يوم 27 جويلية - ربع النهائي
يوم29 جويلية - نصف النهائي
يوم 30 جويلية - الدور النهائي
Publié le:2017-07-15 11:12:06
Par:mandhouj (France )
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