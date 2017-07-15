المنتخب التونسي (U21) لكرة اليد ينهي تحضيراته ويتحول الى الجزائر يوم الاثنين للمشاركة في المونديال

Samedi 15 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-15 11:12:06

- تونس 15/7/2017 (وات) - انهى المنتخب التونسي لكرة اليد ( دون 21 سنة) تحضيراته في مدينة طبلبة ضمن اخر محطة تحضيرية للمشاركة في مونديال الجزائر.وقد اجرى مقابلتين وديتين فاز فيهما على التوالي على منتخبي المغرب ( 41-21 ) والسعودية( 38-21)./ يوم 2 جويلية في قطر / تونس - اسبانيا اواسط (ب) 27-28 يوم 3 جويلية في قطر / تونس - اواسط قطر 31-32 يوم 7 جويلية في اسبانيا / تونس - اسبانيا اواسط 25-29 يوم 8 جوييلية في اسبانيا/ تونس - اسبانيا اوساط 21-27 يوم 12 جويلية في طبلبة / تونس - المغرب اواسط 40-21 يوم 14 جويلية في طبلبة / تونس - السعودية اوسط 38-21 ويتحول المنتخب التونسي الذي يدربه محمد علي الصغير صباح الاثنين الى الجزائر.وسيخوض مباراته الاولى في مونديال دون 21 سنة مع منتخب بوركينافاسو يوم الثلاثاء 18 جويلية ( س12 بتوقيت تونس ) بقاعة الحرشة بالجزائر.وفي ما يلي برنامج مقابلات المنتخب الوطني التونسي ( دون 21 سنة) في مونديال الجزائر.يوم 18 جويلية - س 12 / تونس / بوركينا فاسويوم 19 جويلية - راحةيوم 20 جويلية - س 16 - تونس - البرازيليوم 21 جويلية - س18 - تونس - مقدونيايوم 22 جويلية - راحةيوم 23 جويلية - س 14 - تونس - روسيايوم 24 جويلية - س 14- تونس - اسبانيايوم 26 جويلية - ثمن النهائييوم 27 جويلية - ربع النهائييوم29 جويلية - نصف النهائييوم 30 جويلية - الدور النهائي