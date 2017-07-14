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Culture

السبت انطلاق فعاليات البرمجة الرئيسية لمهرجان الحمامات الدولي : ثلاثين وانا حاير فيك في الافتتاح

Vendredi 14 Juillet 2017
بــاب نــات - تعلم الهيئة المديرة لمهرجان الحمامات الدولي ان انطلاق البرمجة الرئيسية للمهرجان ستكون السبت 15 جويلية على الساعة العاشرة ليلا بالعرض المسرحي " ثلاثين وانا حاير فيك " كتابة و تصور واخراج الفنان توفيق الجبالي.
والعرض عبارة عن احتفالية مسرحية يقوم بها جموع الفنانات والفنانين من استوديو التياترو .

مشاهد مختارة لأجمل الأوقات التي اجتازها آلتياترو على امتداد ثلاثين سنة من تواجده في نسق متكامل ومتناغم يستقي من أهمها : حاضر بالنيابة .. كلام الليل ..هنا تونس .. لصوص بغداد ... ضد مجهول .. اشطح مع القرد ... وأعمال جديدة لمشاهد من قبل في كتابة مشهدية خاصة كلها تعبق جمالا وإثارة بالموسيقى والرقص والإنشاد والمسرح.





Publié le:2017-07-14 22:46:12

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