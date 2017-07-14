السبت انطلاق فعاليات البرمجة الرئيسية لمهرجان الحمامات الدولي : ثلاثين وانا حاير فيك في الافتتاح

والعرض عبارة عن احتفالية مسرحية يقوم بها جموع الفنانات والفنانين من استوديو التياترو .
مشاهد مختارة لأجمل الأوقات التي اجتازها آلتياترو على امتداد ثلاثين سنة من تواجده في نسق متكامل ومتناغم يستقي من أهمها : حاضر بالنيابة .. كلام الليل ..هنا تونس .. لصوص بغداد ... ضد مجهول .. اشطح مع القرد ... وأعمال جديدة لمشاهد من قبل في كتابة مشهدية خاصة كلها تعبق جمالا وإثارة بالموسيقى والرقص والإنشاد والمسرح.
Publié le:2017-07-14 22:46:12
Par:Azzah (France )
Sur: مشاركة 17 دولة عربية وأوروبية في الدورة 30 للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمحرس