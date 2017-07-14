مصر: مقتل سائحتين في حادث طعن على أحد شواطيء الغردقة

Vendredi 14 Juillet 2017

وكالات - قتلت سائحتان من أكرانيا في هجوم بسلاح أبيض، نفذه شخص تسلل إلى شاطيء أحد الفنادق في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، حسبما ذكر مصدر طبي لـ بي بي سي.

كما أسفر الحادث عن إصابة أربع سائحات أخريات، بينهن حالات حرجة، جراء الهجوم بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان نشرته بشأن الحادث، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر تمكنت من القبض على منفذ الهجوم بعد اعتداءه على عدد من السائحات باستخدام سلاح أبيض (سكين).



وأضاف بيان الداخلية أن المصابات نُقلن للمستشفى لتلقى العلاج، بعضهن في حالة حرجة، بينما أكدت مصادر طبية لبي بي سي إن اثنتين من المصابات توفيتا إثر إصابات بالغة.



وأشارت التحريات الأولية إلى أن ذلك الشخص تسلل لشاطئ أحد الفنادق السياحية، عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور، وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة، وفقا للبيان.





ولم يتضح بعد ما إذا كان الحادث جاء بدافع التشدد، كما لم تصنفه السلطات في مصر كعمل إرهابي حتى الآن.



Publié le:2017-07-14 16:32:36

