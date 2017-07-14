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Sport

قائمة المرعي تنسحب من انتخابات الجلسة العامة للترجي الجرجيسي

Vendredi 14 Juillet 2017
بــاب نــات - سحبت قائمة المنذر المرعي صباح اليوم ترشحها من انتخابات الترجي الرياضي الجرجيسي وبالتالي من ادارة شؤون الفريق للفترة المقبلة.
ولئن اكد فتحي جامع عضو القائمة ( نائب الرئيس) سحب ترشح القائمة لانتخابات الجمعية التي يراسها رجل الاعمال المنذر المرعي فانه اعتذر عن عدم الخوض في بعض التفاصيل.

ويذكر ان قائمة منذر المرعي هي الوحيدة التي تقدمت بترشحها لانتخابات الجلسة العامة. واثار التقرير المالي للهيئة المتخلية جدلا خلال الجلسة العامة المنعقدة مساء امس الخميس.
ومازالت مشاورات متواصلة لايجاد حل للخروج من الازمة المفاجئة التي اعادت الامور الى نقطة البداية . وكانت الجلسة العامة الانتخابية تاجلت في ثلاث مناسبات.
وعمق انسحاب قائمة المرعي من انتخبات رئاسة الجمعية انشغالات احباء النادي الذي مازال يبحث عن توازنه الاداري قبل اسابيع قليلة من انطلاق الموسم الجديد وما يطرحه من تحديات مالية وفنية.



Publié le:2017-07-14 15:45:27

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