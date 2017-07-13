رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم يتولى تدشين ''دار الحكم''

Jeudi 13 Juillet 2017

بــاب نــات

رئيس الكاف يعبر عن اعجابه بتطور كرة القدم التونسية



استقبلت وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني يوم الخميس رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" أحمد أحمد بحضور كاتب الدولة للرياضة عماد الجبري ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء ونائب رئيس الاتحاد الافريقي كونستانت أوماري ومدير مكتب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ماتياس غرافستروم.

وعبر احمد احمد خلال هذا اللقاء عن اعجابه بما بلغته الرياضة في تونس من تطور خاصة في كرة القدم مشيدا بالدور المتميزالذي تضطلع به سلطة الاشراف في توفير كل ظروف النجاح والتالق سواء لجامعة كرة القدم او الاندية التونسية.

ومن جهتها اكدت ماجدولين الشارني حرص وزارة شؤون الشباب والرياضة على دعم وتطوير لعبة كرة القدم في تونس بما يساهم في تاطير اكبر عدد من الناشئة.



Publié le:2017-07-13 18:56:13



- تولى احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) مرفوقا بكونستان اوماري سليماني النائب الثاني لرئيس الاتحاد الافريقي وماتياس غرافشتروم مدير مكتب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وعماد الجبري كاتب الدولة المكلف بالرياضة ووديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم بعد ظهر يوم الخميس تدشين مقر "دار الحكم" بحضور عدد من اعضاء المكتب الجامعي والادارة الوطنية للتحكيم.وتعرف رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالمناسبة على مختلف مكونات مشروع دار الحكم الذي بلغت تكلفة انجازه حوالي 5ر1 مليون دينار على مساحة 1250 متر مربع في اطار شراكة بين الجامعة التونسية لكرة القدم وبرنامج "الهدف 2" التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).وتشتمل "دار الحكم" التي انطلقت اشغالها بالخصوص على مدرج بطاقة استيعاب 108 شخصا وقاعة لتقوية العضلات وحجرات ملابس وفضاء ارشيف الى جانب قاعات اجتماعات ومكاتب لمختلف المصالح التابعة للادارة الوطنية للتحكيم.كما تم تخصيص مبلغ 250 الف دينار لتاثيث "دار الحكم" بمختلف التجهيزات والمعدات الضرورية بما من شانه ان يساعد على مزيد دعم انشطة الادارة الوطنية للتحكيم على مستوى التكوين والرسكلة وتنظيم الملتقيات والاجتماعات مع حكام مختلف الدرجات.