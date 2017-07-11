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إيقاف التلاعب بسبر الاّراء... نقابة التلفزات الخاصة تشيد بموقف الهايكا الحاسم

Mardi 11 Juillet 2017
بــاب نــات - بعد القرار الحاسم الذي أتخذته الهايكا بتاريخ 12 جوان 2017 و الذي يقضي بعدم الترخيص لأي شركة سبر آراء بنشر اي نتيجة دون ترخيص من القنوات المعنية أشادت نقابة رؤساء التلفزات الخاصة في بلاغ تلقينا نسخة منه بهذا القرار داعية الهايكا الى أخذ مزيد من القرارات الحاسمة لتنظيم القطاع ''اذ من مهام الهيئة سن المعايير القانونية والتقنية لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت الاتصال السمعي والبصري ومراقبة التقيد بها وذلك في انتظار إرساء هيكل مستقل يعنى بتنظيم قطاع قياس الجمهور من خلال تكليف طرف وحيد مختص في إنجاز عملية القياس وفق معايير علمية وشفافة تضمن مصداقية النتائج ويكون ممثلا لجميع المتدخلين في القطاع خاصة المنشآت الإعلامية السمعية والبصرية والمستشهرون''.

وتدعو النقابة مؤسسات سبر الآراء الى التوقف فورا عن ادراج اي اسم من اسماء القنوات دون اخذ موافقتها.

تحذر كل مؤسسة سبر الاّراء من اي تجاوز لهذا القرار وستلجأ النقابة الى القضاء الفوري والسريع عند حدوث تجاوز هذا القرار.







Publié le:2017-07-11 13:42:01

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